La Fiorentina è la squadra più giovane d’Europa; Chievo, Parma e Juventus le più vecchie

Viola nel cuore ma verde in campo: la linea giovane continua a essere un must per la Fiorentina anche in questa stagione, un progetto che sta trovando anche concretezza di risultati, con il terzo posto in classifica in coabitazione con l’Inter e il terzo miglior attacco del campionato con 14 reti realizzate in 7 partite. Secondo l’analisi dell’Osservatorio del calcio CIES, è proprio la Fiorentina a potersi fregiare del titolo di squadra più giovane nei Top 5 campionati europei, con un’età media dei propri giocatori pari a 23.79 anni. La Viola precede, in questa speciale classifica, i tedeschi del Mainz (23.93) e i francesi del Nimes (24.20), mentre per trovare altre formazioni della Serie A dobbiamo scendere al decimo posto con il Sassuolo (25.14), al 14esimo con l’Udinese (25.39) e al 19esimo con il Milan (25.64).

# SQUADRA NAZIONE ETÀ MEDIA 1. Fiorentina Italia 23.79 2. Mainz Germania 23.93 3. Nimes Francia 24.20 4. RB Lipsia Germania 24.25 5. Lille Francia 24.30 6. Nizza Francia 24.58 7. Lione Francia 24.74 8. Bayer Leverkusen Germania 24.85 9. Tolosa Francia 25.03 10. Sassuolo Italia 25.14 11. Real Sociedad Spagna 25.18 12. Norimberga Germania 25.29 13. Nantes Francia 25.31 14. Udinese Italia 25.39 15. Stade Rennais Francia 25.44 16. AS Monaco Francia 25.46 17. Wolfsburg Germania 25.59 18. Hertha Berlino Germania 25.62 19. AC Milan Italia 25.64 20. Fulham Inghilterra 25.74

Le più vecchie? Tante italiane...

Sono tante, invece, le italiane che primeggiano nella classifica delle più vecchie (o più esperte, come preferite…): il Chievo è la squadra con l’età media più alta in assoluto nei Top 5 campionati europei (29.53), leader di un podio tutto nostrano, con Parma (29.46) e Juventus (29.26). In graduatoria troviamo anche Spal (28.42), Roma (28.41), Genoa (28.38), Lazio (28.26) e Cagliari (28.08).

# SQUADRA NAZIONE ETÀ MEDIA 1. Chievo Italia 29.53 2. Parma Italia 29.46 3. Juventus Italia 29.26 4. Watford Inghilterra 29.04 5. St. Etienne Francia 28.70 6. Burnley Inghilterra 28.61 7. Espanyol Spagna 28.56 8. Bayern Monaco Germania 28.46 9. SPAL Italia 28.42 10. Roma Italia 28.41 11. Siviglia Spagna 28.39 12. Genoa Italia 28.38 13. Angers Francia 28.35 14. Eibar Spagna 28.34 15. Montpellier Francia 28.33 16. SS Lazio Italia 28.26 17. Leganes Spagna 28.18 18. Barcellona Spagna 28.09 19. Cagliari Italia 28.08 20. West Ham Inghilterra 28.05