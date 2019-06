La Fiorentina è ufficialmente in vendita: avviato un processo per la cessione del club

Dopo tanti rumors, ecco l'ufficialità: la Fiorentina è in vendita. Al termine del Consiglio d'Amministrazione, intorno alle ore 12, la famiglia Della Valle ha confermato l'esistenza di una trattativa per la cessione della società. Tra i possibili acquirenti l'imprenditore italo-statunitense Rocco Commisso e il fondo del Qatar legato al proprietario del Paris Saint Germain Al-Thani. In questo clima di "passaggio di proprietà", restano in stand by il futuro di Vincenzo Montella e i movimenti sul mercato.

Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito della Fiorentina

" Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà. "

In mattinata il consigliere Andrea Paolo Panerai aveva parlato così: "Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c'è bisogno che lo riconfermi. Commisso? Non posso dire più di quello che vedete: ci sarà un comunicato. Il Consiglio è stato informato e basta. Acquirenti? Un pretendente acquirente ha detto che sta trattando, non c'è bisogno che vi dica io che è Commisso".