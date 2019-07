La Fiorentina manda qualche buon segnale ma vince l'Arsenal. Montella: "3-0 troppo severo"

Prima sconfitta in International Champions Cup per la Fiorentina che, dopo il successo sul Chivas, perde 3-0 contro un Arsenal imbottito di giovani. Montella deve fare a meno di Chiesa, Milenkovic e Pezzella, ma almeno per un'ora combatte ad armi pari. In avvio i viola sfiorano due volte il vantaggio, con Vlahovic e Ceccherini, ma a fare 1-0 è l'Arsenal col talento classe '99 Nketiah che controlla in area e realizza in diagonale da pochi passi al 15'.

La Fiorentina non demorde e produce il forcing, senza però centrare il bersaglio: un difensore salva sulla linea l'incornata di Ceccherini, Martinez dice di no a Sottil e prima dell'intervallo Vlahovic calcia a lato di poco vanificando l'ottimo assist di Saponara. Nella ripresa Emery mette Lacazette e il francese sforna due assist: il primo al 67' ancora per Nketiah che solo a pochi metri insacca, il secondo all'89' per Willock che riceve in area e trafigge Terracciano con un preciso interno sinistro.

L'analisi di Montella

" Il primo tempo è stato giocato molto bene. E’ stata una partita molto intensa anche da parte nostra. La squadra è stata ordinata e abbiamo creato alcune occasioni. Dispiace per il risultato e per come è arrivato il secondo gol. Non meritavamo neanche il 3-0 ma ho avuto buone indicazioni. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, con una difesa sempre molto alta. Ho visto buona organizzazione per un’ora di gioco. La squadra sta provando a giocare con i principi che proviamo in allenamento "