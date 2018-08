La Fiorentina vola, il Chievo affonda: 6-1 al Franchi con Chiesa e Simeone scatenati

Prima stagionale per la Fiorentina che riparte con grande voglia e con le sue certezze. Simeone fa un gran lavoro, Chiesa vola negli spazi, con una goleada a favore della squadra di Pioli contro il povero Chievo. A segno anche Milenković con una perla da fuori area, poi Gerson e una doppietta di Benassi. Interessanti i nuovi innesti, Gerson appunto, per non parlare di Edimilson che gioca molto bene per i primi 54 minuti. Qualche fallo di troppo, ma lo svizzero debutta con grande personalità. Unico dubbio? Un Lafont troppo timido e mai sicuro. Male invece il Chievo che al netto di qualche chance creata dopo l’1-0, ha smesso di giocare quando la Fiorentina ha avanzato di qualche metro il suo baricentro. Ok Juventus e Fiorentina, ma subire 9 gol nelle prime due giornate non è un gran biglietto da visita.

Cronaca

Il Chievo prova subito a mettere in difficoltà la difesa della Fiorentina, ma nella metà campo avversaria la squadra di casa dà l’impressione di poter trovare immediatamente il vantaggio. Gran salvataggio di Radovanović su Simeone, Benassi viene chiuso da Seculin ma sulla ribattuta arriva il super gol di Milenković che centra il sette da fuori area con un colpo al volo. Il Chievo sfiora subito il pareggio, ma il colpo di testa di Stepinski va alto sopra la traversa. Il polacco ci riprova, dopo un’uscita a vuoto di Lafont, ma il suo sinistro viene murato. Nel finale di tempo la Fiorentina si riaccende e sfiora il gol con Chiesa e Simeone, con Seculin che manda in angolo. Sugli sviluppi del corner, batti e ribatti in area con Simeone e Pezzella, ma Gerson non sbaglia a porta vuota per il 2-0 viola.

Nikola Milenkovic esulta dopo il gol segnato in Fiorentina-Chievo 2018LaPresse

In avvio di ripresa la Fiorentina chiude il match, con il colpo di testa di Benassi che supera Seculin dopo il servizio da sinistra di Simeone. Il Chievo non reagisce, anzi, la Fiorentina va vicinissima al 4-0 con Chiesa e Gerson. Nel finale arriva il gol dell’ex Tomović che viene salutato dal pubblico, dopo l’esultanza in ricordo ad Astori. La Fiorentina, però, non smette di giocare e arriva così anche la doppietta di Benassi e il gol di Simeone in pieno recupero.

La statistica

6 - Era dall'Aprile del 1996 che la Fiorentina non segnava 6 gol nella stessa partita: 6-4 al Padova.

Il Tweet

Inizia la stagione, ma il ricordo per Astori non svanisce…

Il migliore

Santos GERSON - Che debutto con la maglia della Viola. Segna il gol del 2-0, bell’assist per il poker di Chiesa ma lo si trova a tutto campo. Grande personalità e ottima tecnica.

Il peggiore

Valter BIRSA - Lui e Giaccherini dovrebbero servire a più non posso Stepinski, ma all’attaccante polacco non arrivano palloni giocabili. L’ex Milan non riesce a destreggiarsi sulla destra, ancora deve adattarsi ad un modulo diverso da quello di Maran.

Tabellino

Fiorentina-Chievo 6-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenković, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes (54’ Norgaard), Gerson (75’ B.Dabo); F.Chiesa (74’ Pjaca), G.Simeone, Eysseric. All. Stefano Pioli

Chievo (4-3-2-1): Seculin; Depaoli, Rossettini, Tomović, Jaroszynski; N.Rigoni (67’ Meggiorini), Radovanović, Hetemaj (46’ Obi); Birsa (77’ Kiyine), Giaccherini; Stepinski. All. Lorenzo D'Anna

Marcatori: 9’ Milenković (F), 42’ Gerson (F), 49’ e 90’ Benassi (F), 71’ F.Chiesa (F); 76’ Tomović (C), 90+3 Simeone (F)

Arbitro: Rosario Abisso, sezione di Palermo

Ammoniti: 39’ Edimilson Fernandes, 66’ Depaoli, 82’ Meggiorini, 84’ Radovanović

Espulsi: nessuno