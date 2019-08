La Juve si regala Han: il baby talento nordcoreano arriva dal Cagliari per 5 milioni

Oltre al mercato in uscita, con gli esuberi in attacco a farla da padrone negli ultimi concitati giorni di trattative, la Juve piazza un colpo con vista sul futuro. Kwang-Song Han indosserà la maglia bianconera. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il classe '98 del Cagliari arriva a Torino per 5 milioni di euro secondo quanto riportato da Sky Sport. Nei piani della Vecchia Signora il talento nordcoreano si allenerà con la prima squadra e contestualmente giocherà con l'Under 23 di Fabio Pecchia. La volontà di Sarri è quella di farlo esordire con CR7 e compagni nelle rotazioni dell'ampia rosa a disposizione e in vista dei tanti impegni della stagione. Del resto, l'allenatore toscano già in passato si era dimostrato parecchio interessato al gioiellino.

Han è arrivato in Italia all'inizio del 2017, anno in cui ha firmato con il club sardo. Il suo esordio avviene nell'aprile del 2017, nella trasferta di campionato vinta dai rossoblù contro il Palermo. Sette giorni più tardi, realizza la sua prima rete contro il Torino, segnando nel recupero: nello spazio di una settimana diventa così il primo calciatore nordcoreano a giocare e a segnare in Serie A. Poi il prestito al Perugia con cui si è messo in mostra. La scorsa stagione in Serie B con gli umbri ha collezionato 20 presenze e segnato 4 gol. In Serie A ha giocato con il Cagliari nella stagione 2016-2017 e 2017-2018, disputando 12 partite in due anni con una rete all'attivo.