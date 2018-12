La Juventus conserva l'imbattibilità a fatica, il Parma affonda la Fiorentina

Fiorentina-Parma 0-1 (45' Inglese)

Il Parma coglie il quarto successo esterno del suo campionato ed aggancia la Fiorentina a quota 25 punti. Viola che falliscono l'assalto alla terza vittoria consecutiva e cadono malamente traditi dalle ingenuità di Vitor Hugo (espulso nella ripresa) e da un’eccessiva frenesia in zona gol. Decisivo il gol di Inglese in chiusura di primo tempo, al quinto sigillo in campionato.

Sampdoria-Chievo 2-0 (47' Quagliarella, 59' Ramirez)

Continua a volare la Sampdoria che ottiene la terza vittoria consecutiva e si mantiene nelle zone nobili della classifica, quelle che valgono l’Europa nella prossima stagione. Il primo tempo è equilibrato e il Chievo regge, ma a inizio ripresa un tacco al volo di Fabio Quagliarella indirizza il match: il gol del centravanti è di una bellezza assoluta e il 2-0 arriva poco dopo grazie a Ramirez (un assist e un gol per il subentrato). Di Carlo conosce la prima sconfitta della sua gestione e il turnover non lo premia.

Bologna-Lazio 0-2 (30' Felipe, 91' Lulic)

Simone Inzaghi batte Filippo, ovvero la Lazio batte il Bologna, dando sostanza ai propri sogni di Champions League e staccando il Milan al quarto posto. Le reti di Luiz Felipe nel primo tempo e di Lulic nei secondi finali valgono il 2-0 con cui i biancocelesti espugnano il Dall'Ara, scavando forse la metaforica fossa di Superpippo. Lazio sempre in controllo in un match vivace nel primo tempo e meno nel secondo. Per il Bologna sono sempre tempi durissimi.

Cagliari-Genoa 1-0 (45' Farias)

Una boccata d'ossigeno. Il Cagliari di Maran supera per 1-0 il Genoa e torna a vincere in campionato dopo quasi due mesi, superando in classifica proprio i rivali odierni. Merito del gol di Farias nel primo tempo e di una buona prova complessiva per i sardi. Nella ripresa le occasioni si sprecano da una parte e dall'altra, ma portieri, pali e difetti di mira mantengono invariato il risultato. Il Cagliari sale a quota 20, ritrovando un "cuscinetto" importante sulla zona retrocessione.

Atalanta-Juventus 2-2 (24' e 56' Zapata, 2' aut. Djimsiti, 78' Ronaldo)

Imbattibilità conservata, ma che sofferenza oggi per la Juventus che non passa sull’Atalanta - stessa sorte che era toccata a tante big del campionato (tra cui Inter, Lazio, Milan e Roma). I bianconeri si fermano infatti a Bergamo per 2-2, esattamente come nelle due passate edizioni di campionato. Merito di un super Duvan Zapata, autore di una doppietta che ribalta l’iniziale svantaggio della Dea con l’autogol di Djimsiti. A salvare la striscia della Juventus c’è però Cristiano Ronaldo, questa volta decisivo dalla panchina. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Bentancur infatti, il portoghese trova nel finale il colpo di testa che vale il 2-2 e permette alla Juventus di chiudere l’intero 2018 senza mai conoscere sconfitta fuori casa.

