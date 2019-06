La Juventus di Maurizio Sarri: 7 domande per analizzare una rivoluzione

Perché la Juventus ha scelto Maurizio Sarri?

" Uno studio che ho fatto, dice che il 90% delle squadre che hanno vinto la Coppa dei Campioni sono squadre che hanno caratterizzato le loro partite attraverso il dominio, la bellezza, lo spettacolo, il divertimento. Insomma formazioni che giocano un calcio offensivo. E’ inutile che cerchino altre strade. La Champions League si vince così. [Arrigo Sacchi, Mister Condò Sky Sport, maggio 2019] "

La scelta di ingaggiare Sarri al posto di Massimiliano Allegri può essere letta in due modi. Uno come il bisogno di una scossa forte per un gruppo che ha bisogno di stimoli forti per continuare a restare ai vertici e attentare all’eccellenza, l’altro modo come la consapevolezza che per sfatare il tabù Champions e trionfare in Europa serve un’identità nuova, che la Juventus – forse - non ha mai avuto e di certo perseguito. Fabio Paratici, in un’arcinota intervista di alcuni mesi fa alla Gazzetta dello Sport, aveva chiaramente fatto intendere come la Juventus per ricaricare l’ambiente e smaltire nel gruppo la delusione dell’uscita in Champions League contro il Real Madrid nella serata del celeberrimo sfogo di Buffon contro Oliver (“l’arbitro col bidone dell’immondizia al posto del cuore”), avesse individuato due strade: “prendere Icardi dall’Inter o comprare Cristiano Ronaldo”.

Nel 2019 la Juventus per cancellare il malumore per l’eliminazione con l’Ajax nei quarti di finale e ritentare l’assalto alla Champions League ha un’altra volta optato per uno shock inatteso: affidare la guida tecnica della squadra a un tecnico con idee, background e modo di intendere il calcio diametralmente diverso da Max Allegri: Maurizio Sarri. Il ‘teorico’ integralista venuto dalla gavetta che ha sempre impressionato più per il gioco organizzato delle sue squadre che per i titoli ottenuti (nel palmares del ‘Comandante’ prima dell’Europa League vinta col Chelsea c’era solo una Coppa Italia di Serie D vinta con la Sansovino nel 2003), in luogo del tecnico pragmatico e “risultista” e per cui ‘il bel gioco non paga ma conta solo vincere’. L’yin opposto allo yang, una mossa ardita, spiazzante ma anche carica di fascino e che obbliga il gruppo e la squadra a ripartire con rinnovato entusiasmo e stimoli.

Già perché la Juventus scegliendo Sarri ed affidandogli una squadra ricca di qualità offensiva e giocatori tecnici dotati di grande tecnica sembra quasi voler dire a tutti ‘vincere non è più l’unica cosa che conta, conta anche giocare migliore di quello che si è espresso nell’ultima stagione’. Dopo aver nel gennaio 2017 adottato un nuovo logo - rinnovando lo stile, il brand e l’identità - è come se due anni e mezzo dopo la Juventus abbia capito che un futuro di successi, in Italia e in Europa passa anche da una squadra che gioca un calcio offensivo, armonico, strutturato, divertente. Un calcio che possa entusiasmare e valorizzare al meglio Cristiano Ronaldo e le altre eccellenze tecniche già presenti nella rosa. Una squadra che vada su qualunque campo a giocare il proprio calcio ed imporre il proprio credo. Che non si faccia dominare sul proprio campo per un tempo dall’Ajax di turno come successo pochi mesi fa. Una Juventus che giochi spavalda e senza paura. Bella sfida non credete? (Stefano Dolci)

Perché i tifosi juventini sono così scettici sull'ingaggio di Sarri?

Più per il personaggio che per l’allenatore. Lo scetticismo deriva dall’atteggiamento tenuto da Sarri nei suoi anni in Italia. Alcune uscite infelici, alcune lamentele di troppo e qualche mancanza di rispetto nei confronti della Juventus. Sarri ha 60 anni, è in controtendenza con il recente passato bianconero e ha vinto troppo poco rispetto a chi lo ha preceduto negli ultimi anni. La tifoseria bianconera pretende sempre la vittoria, mentre il tecnico toscano ha dichiarato più volte che prima di tutto bisogna giocare bene a calcio. Una figura in apparente antitesi con la storia della Juve. (Enrico Turcato)

Sarri alla Juventus continuerà ad allenare in tuta?

" Io mi metto la tuta perché faccio un lavoro da campo e mi sembra ridicolo andare a fare un lavoro da campo vestito in altro modo. Poi se un domani vado a rappresentare una cerimonia della società mi metto la divisa sociale. Ma quando vado in campo no, perché non lo ritengo giusto. In questo il presidente non ha mai battuto ciglio" [Maurizio Sarri, Mister Condò Sky Sport, febbraio 2017] "

Sì, Sarri continuerà ad allenare in tuta. Possiamo sbilanciarci e affermarlo, sulla base degli elementi in nostro possesso. Mi stupirei - e non poco - se accadesse il contrario. Sarri non snaturerà se stesso e continuerà a comportarsi e a vestirsi come sempre ha fatto durante la sua carriera: in divisa sociale fuori dal campo, in tuta dentro. Del resto è anche grazie alla sua voglia di sentirsi sempre e comunque un uomo di campo che è riuscito ad approdare sulla panchina del club più titolato d'Italia. Non si capisce il motivo per cui dovrebbe cambiare il suo modo di essere proprio adesso. E a dirla tutta, la discussione intorno al look dell'ex tecnico di Empoli, Napoli e Chelsea è stucchevole e un po' classista. Ricordate Marcello Lippi, l'ultimo allenatore della Juventus a vincere la Champions League? Amava presentarsi in panchina in tuta, sia nel club che in Nazionale. Guardando altrove, c'è un esempio recente ancora più eclatante: Jurgen Klopp ha appena riportato il Liverpool sul tetto d'Europa sapete tutti come, in tuta. Chiamato a raccogliere la pesantissima eredità di 3 anni di Conte e 5 di Allegri, Sarri incontrerà inevitabilmente numerosi ostacoli e dovrà sbrogliare diverse matasse, in primis quella legata al rapporto con la tifoseria. Ecco perché quello della tuta diventa non l'ultimo, ma l'ultimissimo dei problemi. (Simone Pace)

Sarri - Klopp - LippiEurosport

Che mercato chiederà Maurizio Sarri alla Juventus?

" Io venendo dai Dilettanti so che a volte non è possibile comprare nessuno e qualcosa si deve inventare. Sono rimasto ancora uno di quelli che crede che si possa migliorare attraverso il lavoro. Probabilmente il livello attuale dice che questo modo di pensare può essere pericoloso, ma non sono un allenatore che dice voglio questo e questo" [Maurizio Sarri, Mister Condò Sky Sport, febbraio 2017] "

Partiamo dal presupposto che la Juventus, reduce da 8 scudetti di fila, ha creato un gap in Italia che non ha precedenti. I bianconeri dispongono di una rosa altamente competitiva, ma attualmente non così profonda come si possa pensare. L'addio di Barzagli e la carta d'identità di Chiellini, oltre agli acciacchi di Mandzukic e a un centrocampo forse ancora insufficiente per ambire alla Champions, costringeranno la società bianconera a intervenire sul mercato in maniera significativa. Dovranno necessariamente arrivare uno o due difensori centrali affidabili, un centrocampista di qualità bravo sia con i piedi che negli inserimenti, e possibilmente un attaccante in grado di portare con sé una buona dote di gol (uno alla Icardi, per intenderci). Conoscendo Sarri e la sua indiscutibile abilità nell'inventarsi soluzioni anche senza avere a disposizione budget faraonici (vedi Mertens prima punta dopo l'infortunio di Milik), è possibile affermare senza paura di essere smentiti che il suo arrivo non provocherà necessariamente una rivoluzione estiva. Anche perché la storia insegna che in casa Juventus il mercato lo fa in prima battuta la società: le indicazioni dell'allenatore contano, senza dubbio, ma non hanno un peso così rilevante come succede altrove. (Simone Pace)

Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain saranno ancora insieme alla Juventus oppure no? Uno dei tanti nodi da sciogliere sul mercato per la JuventusLaPresse

Il Chelsea rimpiangerà Sarri?

Anche se può sembrare strano dopo aver appena vinto l'Europa League, devo dire che il Chelsea probabilmente non rimpiangerà l’addio di Sarri. Da quando Abramovich ha rilevato il Chelsea, il club londinese non ha mai tenuto un manager per un periodo prolungato. Jose Mourinho detiene ancora il primato di permanenza più lunga, tra il 2004 e il 2007, ma il costante cambiamento non sembra mai fare così tanto la differenza, visto che il Chelsea continua ad arricchire la bacheca di trofei con cadenza regolare e spesso gli exploit o risultati strabilitanti sono maturati proprio grazie all’avvento del nuovo manager (vedi l’impresa di Conte che riuscì a vincere il titolo nella sua prima annata).

Persino i manager con un curriculum non eccelso hanno prosperato - come il Di Matteo che ha conquistato la Coppa dei Campioni - a indicare che sono i giocatori e le loro motivazioni le vere chiavi del successo dei Blues. Penso che Sarri più che l’uscita di scena di Sarri rimpiangerà il blocco del mercato e l’addio di Eden Hazard. L'allenatore italiano non era così popolare e amato tra i fan a causa del suo stile di gioco e potrebbe fare molta fatica a raggiungere la top 4 anche nella prossima stagione. Inoltre, con un Chelsea che con ogni probabilità dovrà affidarsi a tanti giocatori dell’Academy, Sarri che ha avuto ha faticato nel corso della stagione a motivare la squadra, Frank Lampard sembra una scelta più che logica al netto del buon lavoro che ha fatto nel Derby County, specialmente nella valorizzazione di alcuni giovani talenti. Ovviamente affidarsi a Lampard sarebbe un rischio enorme. Ma se non dovesse essere questa la scelta di certo il Chelsea non si fascerà la testa e troverà un allenatore – leggenda o meno del club – che può regalare gioie e trofei al club londinese. (Kevin Coulson, Eurosport UK)

Come sarà il rapporto fra Sarri e Cristiano Ronaldo?

" I buoni giocatori possono diventare ottimi giocatori grazie al lavoro di un allenatore. Riguardo al campione ci credo poco, lì dipende dai genitori. Dal DNA che hanno addosso, perché il fuoriclasse non si costruisce" [Maurizio Sarri, Mister Condò Sky Sport, febbraio 2017] "

Quando l'ipotesi Sarri-Juventus iniziava via via a farsi sempre più concreta, le perplessità sul suo conto riguardavano soprattutto la capacità di gestire uno spogliatoio zeppo di campioni e di giocatori dalla spiccata personalità. Cristiano Ronaldo in primis, ovviamente. Metodico negli allenamenti e maniacale negli schemi offensivi, il tecnico avrà la possibilità di lavorare con uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Un'opportunità enorme che solo i meno avveduti possono ritenere un problema. La qualità principale di un maestro di calcio è quella di lavorare sugli schemi senza trascurare il bagaglio tecnico dei giocatori a disposizione. Così come Sarri non vedrà l'ora di lavorare con Cristiano Ronaldo, è altrettanto certo che CR7 accoglierà con grande curiosità l'approdo del nuovo tecnico sulla panchina bianconera. Non dimentichiamoci quella polemica uscita dal campo del portoghese dopo la sconfitta con l'Ajax nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions con quel gesto (riferito alla mancanza di attributi) che fece tanto discutere: ecco, difficilmente il 5 volte Pallone d'oro potrà rimproverare a Sarri la mancanza di coraggio. Sbilanciandosi, non è azzardato affermare che il lavoro e la passione faranno andare d'amore e d'accordo i due. (Simone Pace)

Sarri scegliendo la Juventus ha davvero tradito Napoli?

" Se ho accanto una persona a cui mi affeziono in maniera forte mi sento obbligato a far bene per lui. Mi piace il senso di responsabilità, ma soprattutto mi sento obbligato a rendere felice qualcuno che ha dimostrato di stimarmi [Maurizio Sarri, Mister Condò Sky Sport, febbraio 2017] "

Traditore è una parola forte, da utilizzare con parsimonia. Figuriamoci nel mondo del calcio dove le situazioni cambiano in un baleno. Sarri, è bene ricordarselo, è innanzitutto un professionista: e un professionista, quando arriva la chiamata di una società come la Juventus, non può dire no. O meglio: lo può dire sulla carta, ma quando la proposta arriva davvero tirarsi indietro diventa durissimo se non impossibile (l'esempio di Fabio Capello del 2004 valga per tutti). Traditore è una parola che appartiene più al gergo dei tifosi che non a quello dei protagonisti del pallone, in stragrande maggioranza abituati a vivere una carriera a spasso per il mondo. Di fronte a Sarri che sposa la causa bianconera, quindi, se da un lato può essere comprensibile il senso di smarrimento dei tifosi bianconeri e napoletani, dall'altro è bene ricordare con semplicità che il mestiere di allenatore ha comportato, comporta e comporterà sempre scelte di questo tipo. Antonio Conte, da questo punto di vista, non l'ha mai nascosto: "Se allenassi l'Inter, ma anche il Milan o la Roma sarei il primo tifoso". L'estate 2019 passerà alla storia come quella dei terremoti in panchina e la prossima stagione sarà un interessante banco di prova per i tifosi, ora più che mai privi di punti di riferimento. Il calcio sa essere affascinante anche - se non soprattutto - per gli intrecci che sa regalare. (Simone Pace)