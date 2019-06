La Juventus di Sarri: una svolta storica, con la speranza che non sia un Maifredi bis

Dalla pila di candidati gettonati e/o millantati sono via via scomparsi Zinedine Zidane, Pep Guardiola, il più citato dal web, Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Sinisa Miahjlovic, Marco Giampaolo.

Detesto il mercato da quando lessi di Roberto Pruzzo all’Atalanta in un francobollo di prima pagina, ma non "mi" sono mai invidiato così tanto come in questo periodo. Spettatore e non detective del caso più scabroso: a parti invertite, cosa avrei scritto, come mi sarei regolato fra borsa e portaborse?

Nella primavera del 2004 sembrava fatta per Didier Deschamps, ma all’ultimo momento la Triade virò su Fabio Capello, quello che "Io alla Juventus? Mai". Andrea Agnelli ha deciso di chiudere con un certo tipo di calcio, con il chiodo fisso del risultato "purché respiri". Religione della quale Allegri ha rappresentato l’ultimo e (in patria) infallibile papa.

Sarri è la classe operaia che va al governo, non meno iconico o eccessivo di coloro che, nati terzini, si sono inventati un vangelo per non sembrare tatticamente atei. Non ha vinto che una Europa League con il Chelsea, e per questo una cospicua fetta del popolo juventino è perplesso, come lo fu all’arrivo di Carlo Ancelotti e dello stesso Allegri. Annusa trapianti che, in passato, fallirono sul nascere: dal 4-2-4 di Paulo Amaral all’alba dei Sessanta alla zona-champagne di Gigi Maifredi all’alba dei Novanta.

Il concetto di fabbrica e le radici fortemente legate alla tradizione hanno sempre rappresentato, per la Juventus, una sorta di distintivo.

L’ossessione Champions - che peraltro, lontano da Leo Messi, Andrés Iniesta e Xavi, coinvolge anche Guardiola - è costata cara ad Allegri, schiavo di uno slogan infelice ("chi vuole divertirsi, vada al circo") e succube dell’operazione Cristiano; acquisto che, secondo i grulli, avrebbe dovuto garantire "a prescindere" la corona più ambita.

Un Inzaghi e un Pochettino non sarebbero stati, sul piano squisitamente filosofico, altrettanto eversivi. La tuta, gli orari (in cui giocava Madama rispetto al Napoli), il lessico ruspante (cadute omofobe su Roberto Mancini escluse: ci mancherebbe), i pianti, la lontananza dai genitori (fatale e cruciale, a sentire la zarina del Chelsea) fanno vendere i giornali, al massimo, mica vincere le partite.

Maifredi aveva alle spalle Luca di Montezemolo, un orecchiante. Sarri, lui, potrà giovarsi di conoscenze e competenze che hanno spinto l’Inter - ripeto: l’Inter - a reclutare Beppe Marotta e, soprattutto, Antonio Conte. Oltre che delle serenate di Arrigo Sacchi. Rimane la svolta radicale. Da "vincere è l’unica cosa che conta" a "palla avanti e ricamare". Con i risultati curiosi, gelosi e golosi sempre lì, sul sentiero di guerra.

