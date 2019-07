La Juventus dice addio a FIFA: firmato accordo esclusivo con PES

Tifosi bianconeri e amanti di FIFA, c'è una brutta notizia per voi: la Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Con questo accordo innovativo, si legge nella nota del club bianconero, eFootball Pes series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i dritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise ufficiali. In più, informa ancora la Juventus, il team di sviluppo di Konami avrà accesso ai giocatori per ricrearne i profili nel modo più preciso possibile, attraverso la tecnologia full-body 3D scan.

Questo significa che sul videogame FIFA di EA SPORTS sarà presente come Piemonte Calcio, dove varieranno stemma e divise ufficiali a differenza dei calciatori che saranno gli autentici, in forze nella prossima stagione alla Vecchia Signora.

"Questo accordo vede unirsi per il prossimo triennio due icone globali del calcio e dell’entertainment quali Pes e Juventus e ci permetterà di essere sempre più a stretto contatto con i nostri fan più giovani e gli appassionati non solo di sport ma anche di e-sport", il commento di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus. "La nostra ampia partnership con Juventus Fc, uno dei migliori club al mondo, è un chiaro messaggio di intenti per quanto riguarda eFootball Pes 2020 - l’unico videogioco per console dove si potranno usare i bianconeri campioni d’Italia. Con eFootball Pes 2020 giocare significa credere, e siamo orgogliosi che la Juventus Fc abbia deciso di credere in noi e in un entusiasmante futuro insieme", aggiunge Jonas Lygaard, Senior Director Brand and Business Development alla Konami Digital Entertainment. Grazie all’accesso esclusivo concesso a Konami, anche l’iconico Allianz Stadium sarà ricreato con un livello di dettaglio senza eguali.