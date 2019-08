Juventus Piemonte Calcio: ecco maglia e logo per FIFA 2020

Svelate le maglie e il logo del Piemonte calcio, la squadra che sul celebre videogame FIFA 2020 rappresenterà la Juventus causa la conclusione della partnership tra i bianconeri e EA Sports.

Fifa non potrà infatti utilizzare le maglie e il logo ufficiale della Juventus, ma resteranno invariati i nomi e i volti dei calciatori. EA Sports, infatti, ha spiegato che i giocatori potranno utilizzare i vari Cristiano Ronaldo e de Ligt nel Piemonte Calcio, e i giocatori avranno il volto dei propri beniamini sia in FIFA 2010 sia in FIFA 20 Ultimate Team.

FIFA 2020 sarà disponibile a partire dal prossimo 27 Settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.