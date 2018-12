La Juventus formato trasferta è invincibile: Atalanta ultimo ostacolo verso un 2018 senza sconfitte

Fresca del titolo di campione d'inverno conquistato aritmeticamente dopo il successo per 1-0 sulla Roma allo Stadium grazie a un gol di Mandzukic, nel giorno di Santo Stefano la Juventus ha la possibilità di chiudere l'anno solare con un altro record, l'ennesimo: se la squadra di Allegri dovesse tornare imbattuta dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, infatti, chiuderebbe il 2018 senza sconfitte in campionato lontano dallo Stadium. Davvero impressionante il ruolino di marcia dei bianconeri che, nell'anno che si sta per concludere, hanno giocato 18 partite di Serie A lontano da Torino con un bilancio di 15 vittorie, 3 pareggi, 32 gol fatti e solo 9 subiti. Solo Spal, Crotone e Roma sono riuscite a strappare un punto alla Juventus.

L'esultanza dei giocatori della Juventus dopo Inter-Juventus 2-3 Serie A 2017-18LaPresse

La Juventus formato trasferta: un 2018 da incorniciare

6 gennaio 2018 Cagliari-Juventus 0-1 27 gennaio 2018 Chievo-Juventus 0-2 9 febbraio 2018 Fiorentina-Juventus 0-2 18 febbraio 2018 Torino-Juventus 0-1 3 marzo 2018 Lazio-Juventus 0-1 17 marzo 2018 Spal-Juventus 0-0 7 aprile 2018 Benevento-Juventus 2-4 18 aprile 2018 Crotone-Juventus 1-1 28 aprile 2018 Inter-Juventus 2-3 13 maggio 2018 Roma-Juventus 0-0 18 agosto 2018 Chievo-Juventus 2-3 1 settembre 2018 Parma-Juventus 1-2 23 settembre 2018 Frosinone-Juventus 0-2 6 ottobre 2018 Udinese-Juventus 0-2 27 ottobre 2018 Empoli-Juventus 1-2 11 novembre 2018 Milan-Juventus 0-2 1 dicembre 2018 Fiorentina-Juventus 0-3 15 dicembre 2018 Torino-Juventus 0-1 26 dicembre 2018 Atalanta-Juventus ?

A novembre 2017 l'ultimo ko lontano dallo Stadium in Serie A

Per ritrovare l'ultima sconfitta della Juventus in campionato lontano da Torino bisogna risalire al 19 novembre 2017: quel giorno la formazione bianconera perse 3-2 a Marassi contro la Sampdoria. Sotto 3-0 al 78' colpita dalle reti di Duvan Zapata, Torreira e Ferrari, la squadra di Allegri tentò una disperata rimonta nel finale e riuscì ad accorciare le distanze con Higuain (a segno su rigore al 91') e Dybala (94').

Sampdoria-Juventus 3-2 - Serie A 2017-18LaPresse

Gasperini ci prova con la sua Atalanta ammazzagrandi

L'ultimo ostacolo sulla strada della Juventus si chiama Atalanta, una squadra che al di là di qualche scivolone imprevisto (vedi quello di Empoli e l'ultimo di sabato a Marassi contro il Genoa) ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Papu Gomez e compagni quest'anno hanno sempre ben figurato contro le prime della classe: hanno demolito l'Inter rifilandole un clamoroso 4-1 all'Atleti Azzurri d'Italia, hanno pareggiato 2-2 a San Siro contro il Milan e 3-3 all'Olimpico contro la Roma, hanno battuto 1-0 la Lazio e hanno perso 2-1 in casa contro il Napoli subendo una rete gioiello di Milik solamente a pochi minuti dallo scadere. E anche negli ultimi due confronti diretti in casa contro la Juventus la squadra di Gasperini ha ben figurato: gli orobici hanno fermato i bianconeri sul 2-2 sia nel 2016-17, sia nel 2017-18.