La Juventus ha semaforo verde per de Ligt, il Barça si toglie dalla corsa: "Mai trattato"

Dopo il Manchester United, anche il Barcellona si toglie dalla corsa per l’acquisto di Matthijs de Ligt. A dirlo è direttamente Jordi Cardoner, vice presidente del club catalano che, addirittura, afferma come il Barça non ha mai trattato il centrale olandese.

" Non possiamo essere delusi per qualcosa per cui non ci siamo interessati e su cui non abbiamo mai lavorato. [Jordi Cardoner alla Gazzetta dello Sport] "

Sarà, quel che è certo è che il Barcellona si era mosso su de Ligt subito dopo l’acquisto di de Jong, ma il club catalano non era riuscito ad accontentare le richieste mosse da Mino Raiola, l’agente del classe ’99. Cosa che è invece è riuscita a fare la Juventus che pagherà l’olandese circa 70 milioni, definendo poi una clausola rescissoria da 150 milioni, mentre il giocatore andrà a guadagnare 12 milioni per 5 anni.