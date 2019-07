La Juventus in esclusiva su PES 2020 di Konami, la EA Sports perde 660 milioni di sterline

No, non si tratta solo di videogiochi! La firma della Juventus con Konami per cedere in esclusiva i propri diritti su giocatori, nomi, stadio e quant'altro per i prossimi tre capitoli di Pro Evolution Soccer - PES 2020 il primo - è costata infatti tantissimi soldi ai rivali storici di Electronic Arts che nella prossima uscita di Fifa dovranno accontentarsi di presentare la squadra bianconera col nome di "Piemonte Calcio".

Secondo CNBC, le azioni di EA Sports sono calate del 3,28% martedì, costando alla compagnia 660 milioni di sterline. Inoltre, le azioni per EA registravano 74,46 milioni il martedì alle 9:30, ora inglese, prima di scendere a 71,42 alle ore 11:00. Nella giornata del 15 luglio EA valeva 22,76 miliardi di sterline, per poi scendere a 22,1 miliardi di sterline dopo l’annuncio tra i bianconeri e Konami. Quindi, non solo la rabbia dei tanti appassionati di videogiochi, affezionatissimi a Fifa, ma anche una perdita non da poco a livello economico per l'importante compagnia.

L'accordo Konami-Juventus

Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise ufficiali. In più, il team di sviluppo di Konami avrà accesso ai giocatori per ricrearne i profili nel modo più preciso possibile, attraverso la tecnologia full-body 3D scan. Grazie all’accesso esclusivo concesso a Konami, anche il nostro teatro, l’iconico Allianz Stadium, sarà ricreato con un livello di dettaglio senza eguali.