La Juventus mette Dybala sul mercato. Nedved: "Ci sono proposte. Lukaku? Stiamo lavorando"

Il mercato è lungo e gli scenari possono modificarsi in un baleno e questo è doveroso precisarlo. Allo stato attuale, tuttavia, sembrerebbe essere Paulo Dybala il giocatore scelto dalla Juventus per fare cassa sul mercato. Le ultime indiscrezioni, nello specifico, raccontano di una telefonata fatta dalla dirigenza all'argentino per informarlo di essere stato messo sul mercato. La Joya, dal canto, suo non avrebbe intenzione di lasciare Torino o comunque preferirebbe almeno avere un primo colloquio chiarificatore con Maurizio Sarri per valutare le sue prospettive all'interno della rosa bianconera: in particolare Dybala vorrebbe capire se davvero l'ex allenatore di Napoli e Chelsea vorrebbe affidargli il ruolo di falso 9 con Ronaldo largo a sinistra.

Nedved: "Per Dybala ci sono delle proposte"

A parlare del futuro di Dybala ci pensa Pavel Nedved. Il vicepresidente bianconero, intervenuto ai microfoni di Sky a margine della presentazione del calendario della Serie 2019-20, si è lasciato scappare una mezza ammissione che, a questo punto del mercato, riveste un certo peso.

" Ci sono delle proposte, ci sono degli interessamenti, ma noi aspettiamo le cose concrete per decidere con calma. Lukaku? Avendo vinto otto scudetti consecutivi ci sentiamo già forti. Ovviamente, essendo aperto il mercato, cerchiamo di rinforzare la nostra squadra. Non entrerei nel dettaglio, non voglio parlare di singoli, diciamo che stiamo lavorando "