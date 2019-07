La Juventus piomba su Lukaku: pista vera o trattativa di disturbo all'Inter?

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe clamorosamente piombata sull'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku, a lungo inseguito dall'Inter. I quesiti sono: pista vera o trattativa di disturbo per lasciare i nerazzurri col cerino in mano e la grana Icardi da risolvere?

Romelu LukakuGetty Images

La notizia giunge dopo che, nelle ultime ore, il Manchester United aveva fatto pressione al club nerazzurro per non tergiversare sulla trattativa, che conta almeno un paio di battute a vuoto. L'Inter è "in pausa" sull'affare da almeno 48 ore dopo che avrebbe pensato di riformulare l'offerta: lo United non si schioda dai 70-75 milioni, l'Inter stava pensando a un prestito biennale da 10 milioni più un obbligo di riscatto a 60. L'inserimento della Juve, tuttavia, potrebbe cambiare tutto.