La Juventus rivoluziona il look: la prima maglia sarà senza le righe bianconere

Per la prima volta dal 1903, la Juventus indosserà una maglia senza le tradizionali righe verticali bianconere. Le immagini scattate all'interno dello Stadium, con Paulo Dybala e Federico Bernardeschi come modelli, rivelano quella che sarà una rivoluzione storica per il look della Vecchia Signora: la divisa per la stagione 2019-20 (griffata Adidas ma ancora in attesa di essere ufficializzata) sarà inedita, "partita" sul modello di Bologna e Genoa, con una metà bianca e una nera, separate da una riga rosa verticale. Anche il retro dovrebbe essere rivisto, con l'introduzione del quadratone, che andrebbe a riprendere un'idea già adottata qualche anno fa. Confermate, dunque, le indiscrezioni di qualche settimana fa, già pubblicate sul profilo twitter "La Maglia Bianconera".

Le origini: dal rosa alle righe bianconere

In realtà, la prima maglia della Juventus non è stata sempre a righe bianconere. Il club, fondato nel 1897, ha indossato una camicetta bianca con pantaloni alla zuava per i primi due anni, virando poi su una rosa con cravattino nero (o papillon) fino al 1903: la scelta del rosa derivò da fattori economici, perché il tessuto colorato in quel modo era il più economico sul mercato.

I soci fondatori della Juventus, ritratti nella divisa rosanero del 1898Other Agency

Le maglie bianconere arrivarono dall'Inghilterra grazie all'intercessione del britannico Thomas Savage, uno dei soci fondatori del club, che commerciava nel ramo tessile. La sua idea era ispirarsi alle divise del Nottingham Forest, rosse e bordate di bianco, ma quando spedì la richiesta Oltremanica allegando anche una camicetta rosa ormai logora e stinta, l'impiegato che la ricevette pensò che la divisa della Juventus fosse di color bianco opaco e nero: la malinterpretazione lo portò a inviare a Torino un carico di magliette ricalcate sullo stile dell'altra squadra di Nottingham, il Notts County, che vestiva, appunto, a strisce verticali bianconere.

Uno dei primi modelli a righe verticali bianconere indossati dalla Juventus, foto di squadra del 1906.Other Agency

Il rosa è tornato poi in era moderna per caratterizzare la seconda maglia: nel 2003-04, 2011-12 e 2015-16, la Juventus ha vestito completamente in rosa in alternanza al bianconero classico.