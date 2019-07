La Juventus sfida l'Inter e fa sul serio per Lukaku: l'agente dell'attaccante incontra Paratici

Dopo quello sul campo a Nanchino si profila un altro derby, stavolta sul mercato, tra Juventus e Inter. Oggetto del contendere Romelu Lukaku. Federico Pastorello, procuratore del 26enne attaccante belga che Conte ha chiesto espressamente a Marotta per rinforzare l'attacco nerazzurro, è stato avvistato nel pomeriggio di giovedì nella sede del club bianconero dove probabilmente è stato a colloquio con il ds juventino Fabio Paratici.

Romelu LukakuGetty Images

Lo United chiede 85 milioni

Un incontro che, come prevedibile, sta dando vita a una serie di interpretazioni: la più gettonata è quella secondo la quale la Juventus sia concretamente interessata a Lukaku, non stia affatto eseguendo una semplice manovra di disturbo ma al contrario abbia la volontà di "soffiare" il giocatore all'Inter. Il Manchester United, dal canto suo, è fermo nella sua richiesta di 85 milioni di euro per il cartellino del giocatore.