La Juventus vince lo scudetto domenica 14 aprile se...

Il primo match point scudetto è andato a sprecato. La Juventus cade per la seconda volta in questa stagione, facendosi rimontare 2-1 dalla SPAL al "Paolo Mazza", rimandando almeno di 24 ore la festa scudetto dei bianconeri di Allegri. A Chiellini e compagni restano 20 punti di distanza sul Napoli, che domani è condannato a vincere al Bentegodi contro il fanalino di coda Chievo (fischio d'inizio alle ore 18) per tenere vivo il campionato e non consegnare l'ottavo titolo di campioni d'Italia consecutivo a Chiellini e compagni. In caso di passo falso dei partenopei, i bianconeri realizzerebbero un record assoluto, visto che mai nella storia della Serie A una squadra ha vinto lo scudetto con più di 5 giornate ancora da disputare.

La Juve festeggia lo scudetto domenica 14 aprile se...

Il Napoli non vince contro il Chievo

