La Juventus vince lo scudetto sabato 13 aprile se...

20 punti di distanza fra Juventus e Napoli e 7 turni di campionato ancora da giocare. Con il pareggio nel posticipo domenicale del Napoli contro il Genoa, i bianconeri vedono veramente a un passo l’ottavo scudetto consecutivo che salvo clamorosi colpi di scena arriverà già sabato 13 aprile al "Paolo Mazza" di Ferrara, quando i ragazzi di Allegri avranno il primo vero match point per laurearsi campioni d'Italia. Perché la Juventus vinca lo scudetto con 6 giornate d'anticipo, è sufficiente che sabato contro la SPAL (fischio d'inizio alle ore 15), Chiellini e compagni non escano sconfitti dal campo. Insomma basta anche un pareggio alla Signora per chiudere i conti e, festeggiare, tre giorni prima della sfida di ritorno in Champions League contro l'Ajax. Dovesse verificarsi tale eventualità i bianconeri realizzerebbero un record assoluto, visto che mai nella storia della Serie A una squadra ha vinto lo scudetto con più di 5 giornate ancora da disputare.

La Juve festeggia lo scudetto sabato 13 aprile se...

Vince o pareggia contro la SPAL

Juventus punti 84

SPAL

Fiorentina

INTER

Torino

ROMA

Atalanta

SAMPDORIA

Napoli punti 64

CHIEVO

Atalanta

FROSINONE

Cagliari

SPAL

Inter

BOLOGNA