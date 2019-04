La Juventus vince lo scudetto sabato 20 aprile se...

Festa rimandata. La Juventus spreca il primo "vero" match point scudetto e deve rimandare le celebrazioni e i festeggiamenti di almeno sei giorni. Complice il ko in rimonta subito al "Paolo Mazza" contro la SPAL e il netto successo esterno del Napoli al Bentegodi contro il Chievo, la Signora vede il proprio vantaggio sui partenopei a quota 17 punti. Poco male però, perché a Chiellini e compagni basterà non perdere sabato prossimo all'Allianz Stadium contro la Fiorentina per mettere le mani sull'ottavo titolo di campione d'Italia consecutivo. I ragazzi di Allegri potrebbero brindare anche in caso di sconfitta, se il Napoli non dovesse fare risultato contro l'Atalanta, nel posticipo in programma lunedì 22 aprile alle ore 19.

Video - Allegri si dà all'Ippica: "I record? Ora vi spiego cosa vuol dire vincere di corto muso..." 00:56

La Juventus festeggia lo scudetto se...

Vince o pareggia contro la Fiorentina

I bianconeri potrebbero far festa lunedì 22 aprile, anche in caso di sconfitta contro i viola, se il Napoli non dovesse vincere contro l'Atalanta.

Juventus punti 84

Fiorentina

INTER

Torino

ROMA

Atalanta

SAMPDORIA

Napoli punti 67

Atalanta

FROSINONE

Cagliari

SPAL

Inter

BOLOGNA