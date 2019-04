Una buona Lazio torna a vincere contro il Milan e rimane in corsa per l'Europa. Nel match di recupero della 25ma giornata di Serie A, la squadra biancoceleste trionfa all'Olimpico 2-0 contro l'Udinese. Un incontro deciso nella prima frazione, con i padroni di casa che ne segnano due in tre minuti per poi amministrare. Tudor e compagni hanno l'occasione nella ripresa per tornare in partita, ma ancora De Paul sbaglia dal dischetto e la partita si addormenta nel finale.

Tre punti fondamentali per l'Europa. Con questa vittoria la banda di Inzaghi si issa al settimo posto, a -1 dall'Atalanta sesta. Una prestazione non certo stupenda, ma col minimo sforzo porta a casa il massimo risultato.

Seconda sconfitta consecutiva per Tudor, tra l'altro entrambe all'Olimpico. Due sconfitte però diverse: con la Roma la squadra aveva fatto molto bene, qui, a parte l'inizio di ripresa, è sembrata troppo rinunciataria, quasi arrendevole dopo il doppio vantaggio. Comunque non era questa la partita per fare punti per i friulani, che si mantengono a +3 sull'Empoli terzultimo.

L'abbraccio fra Felipe Caicedo e Luiz Felipe, Lazio-Udinese, Getty ImagesGetty Images

La cronaca

3-5-2 per la Lazio con scelte abbastanza obbligate: non c'è Correa, dentro Caicedo al fianco di Immobile. Tudor invece cambia molto rispetto alla Roma: difesa a tre che all'occorrenza si trasforma a quattro, unica punta Lasagna supportato da De Paul.

Pronti via e nei primi minuti succede poco. La Lazio attacca per lo più sulle fasce, con gli ospiti che si difendono in tanti dietro la linea del pallone, lasciando pochi spazi agli avversari. Ne consegue che, a parte due colpi di testa di Caicedo e Immobile su cross di Leiva, c'è ben poco da segnalare.

Il match si accende dopo un quarto d'ora ed è l'Udinese ad andare vicina al gol: palla dentro di Lasagna dalla bandierina, testa di Badu che gira benissimo in porta ma la sfera si stampa sul palo. E' la miccia e in tre minuti la Lazio passa per ben due volte: prima Caicedo la mette dentro di sinistro in area su assist in profondità di Immobile, poco dopo cross dalla bandierina, nessuno interviene di testa e la sfera impatta sull'incolpevole Sandro che fa il più classico degli autoreti.

Biancocelesti in doppio vantaggio con una facilità imbarazzante, mentre gli ospiti sono in affanno. Lucas Leiva trova Immobile in profondità, ma l'attaccante davanti a Musso incredibilmente non centra la porta e mette sul fondo. Nel finale c'è gloria anche per Acerbi, ma il gol viene annullato dalla VAR in quanto la spizzata di testa di Milinkovic per il compagno è viziato da fallo di mano. Senza recupero si va negli spogliatoi.

L'Udinese inizia assolutamente meglio la ripresa, mentre la Lazio sembra più svogliata e appagata dal risultato. E così arriva l'episodio che può cambiare il match: intervento sciagurato di Lulic in ritardo su Lasagna in area, l'arbitro da il penalty ma De Paul si fa respingere il rigore dal buon Strakosha.

Nonostante l'errore, la squadra friulana continua a spingere, anche se i biancolesti non subiscono più di tanto. Per cui su ritmi blandi e assolutamente noiosi, prosegue un secondo tempo assolutamente dimenticabile. La Lazio nel finale gestisce e l'Udinese non punge più. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

5 - Su otto rigori calciati dall'Udinese in questa stagione, sono ben 5 gli errori. Solo 3 quelli segnati. Malissimo dagli 11 metri la squadra di Tudor.

La dichiarazione

Simone INZAGHI: "Tutto aperto per la Champions, i giochi devono ancora farsi. L’abbiamo pagato sulla nostra pelle, si deciderà nelle ultime giornate come l’anno scorso".

Il migliore

Lucas LEIVA: Solita presenza utilissima in mezzo al campo. Dai suoi piedi partono tutte le giocate interessanti della Lazio.

Il peggiore

Juan MUSSO: Dopo la buona partita contro la Roma, incappa in un match assolutamente disastroso. Colpevole in entrambi i gol, fa la frittata anche sul 3-0 poi fortunatamente annullato. Malissimo in ogni uscita, mai sicuro negli interventi.

Tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe (dall'83' Wallace); Romulo, Parolo, Lucas Leiva (dal 79' Jordao), Milinkovic Savic, Lulic; Caicedo (dal 68' Badelj), Immobile. All. S. Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Larsen, Ekong, Wilmot; Ingelsson (dal 46' D'Alessandro), Badu (dal 56' Teodorczyk), Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul (dal 75' De Maio); Lasagna. All. Tudor

GOL: Caicedo (L), Aut. Sandro (L)

AMMONITI: Felipe (L), Lucas Leiva (L)

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Calvarese