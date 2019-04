=== LAZIO ===

Thomas STRAKOSHA 7 - Solita sicurezza. Unica volta che viene chiamato in causa, respinge il rigore alla grande.

Francesco ACERBI 6 - Aiuta i compagni di reparto con diverse diagonali importanti, anche se non è perfetto su Lasagna. Utile anche in fase offensiva con i suoi stacchi aerei imperiosi.

Luiz FELIPE 7 - Messo da centrale nella difesa a tre in maniera sperimentale, si dimostra assolutamente all'altezza. (Dall'83' Fortuna Dos Santos WALLACE S.V).

PATRIC 5 - Uno dei peggiori della Lazio. Prova spesso a impostare, ma sono di più i danni che procura ai suoi dei vantaggi.

Souza ROMULO 6 - Spinge molto e semina il panico, soprattutto nella prima frazione. Meno attento quando deve tornare a difendere.

Sergej MILINKOVIĆ SAVIĆ 6 - Qualche guizzo nel mezzo, ma ogni tanto cincischia troppo. Comunque all'altezza della situazione.

Lucas LEIVA 7 - Solita presenza utilissima in mezzo al campo. Dai suoi piedi partono tutte le giocate interessanti della Lazio. (Dal 79' Bruno JORDAO S.V).

Marco PAROLO 6,5 - Torna a correre come ai vecchi tempi. E' lui il motorino del centrocampo, onnipresente.

Senad LULIĆ 6 - Benissimo nella prima frazione, con tanti cross dalla sua fascia. Crolla nella ripresa e l'Udinese dalle sue parti fa più male.

Felipe Caicedo e Ciro Immobile esultano soto la curva Nord, Lazio-Udinese, LaPresseLaPresse

Felipe CAICEDO 6,5 - Freddissimo nel trovare il gol del vantaggio con una gran giocata. La difesa ospite subisce costantemente le sue percussioni offensive. (Dal 68' Milan BADELJ 7 - Inzaghi lo mette dentro per cercare di addormentare la partita e lui lo fa divinamente. Se l'Udinese non punge più nella ripresa gran parte è merito suo).

Ciro IMMOBILE 5 - È generoso, ma non riesce a buttarla dentro. Soprattutto sbaglia tutto. L'erroraccio davanti al portiere è l'emblema di questa stagione abbastanza stregata. Unica nota positiva è l'assist per Caicedo sul primo gol.

All. Simone INZAGHI 6,5 - Massimo risultato col minimo sforzo. L'Udinese di oggi non è certo un muro invalicabile e con un uno-due spumeggiante chiude il match nella prima frazione. Nella ripresa risolve i problemi inserendo Badelj che addormenta l'incontro. Tre punti fondamentali, l'Europa è ancora alla portata.

=== UDINESE ===

Juan MUSSO 4,5 - Dopo la buona partita contro la Roma, incappa in un match assolutamente disastroso. Colpevole in entrambi i gol, fa la frittata anche sul 3-0 poi fortunatamente annullato. Malissimo in ogni uscita, mai sicuro negli interventi.

Ben WILMOT 6 - L'unico sufficiente nella retroguardia ospite, anche se non è perfetto sulla bella giocata di Caicedo.

William TROOST-EKONG 5,5 - In difficoltà anche lui su Caicedo e sulle numerose penetrazioni dei centrocampisti avversari. Fortunato che Immobile non sia in giornata.

Jens STRYGER LARSEN 5,5 - Impreciso, spesso in affanno e in ritardo. Ha il merito di salvare sulla linea il 3-0.

Emmanuel Agyemang BADU 6,5 - Attaccante aggiunto nella prima frazione. E' lui che scuote la squadra sulle palle inattive. Cala nella ripresa e viene sostituito. (Dal'56' Lukasz TEODORCZYK 5 - Sbaglia ogni pallone che tocca, brutto ingresso nel match).

Svante INGELSSON 5 - Sulle fasce la Lazio passa per tutto il primo tempo senza ostacoli, semplicemente non ferma mai Romulo e compagni. (Dal 46' Marco D'ALESSANDRO 6,5 - Molto vivace, entra e cambia la partita. L'Udinese spinge maggiormente nella ripresa).

Rolando MANDRAGORA 5 - Abbastanza avulso nel mezzo. Prestazione assolutamente anonima. Non fa praticamente nulla.

SANDRO 5,5 - Pochissimo da segnalare. Poco ispirato, mai nel vivo del gioco. Qualche guizzo, poi si addormenta.

Marvin ZEEGELAAR 5 - Questa volta incide per nulla. Sulle fasce l'Udinese non fa praticamente nulla nel primo tempo. Nella ripresa poco meglio.

La delusione di Rodrigo De Paul per il rigore parato da Strakosha, LaPresseLaPresse

Rodrigo DE PAUL 5,5 - E' quello con i piedi migliori, dalle sue giocate partono tutte le occasioni da gol dell'Udinee. Il rigore sbagliato però, l'ennesimo, pesa come un macigno. (Dal 75' Sebastien DE MAIO S.V).

Kevin LASAGNA 7 - Assolutamente il migliore degli ospiti e di gran lunga. L'ultimo a mollare, corre per cinque e crea molti problemi a Patric e compagni

All. Igor TUDOR 5 - A parte i primi minuti della ripresa, quest'oggi l'Udinese è sembrata troppo rinunciataria, arrendevole dopo il doppio vantaggio. Il cambio di De Paul nella ripresa è un chiaro segno di resa. Passo indietro rispetto al match contro la Roma.