Dopo le visite mediche e la firma sul contratto da parte dell'ex Empoli Rade Krunic, il Milan prosegue il restyling della metà campo. Prossimo obiettivo sarà Amadou Diawara, 21 anni della Guinea in forza dal 2016 al Napoli dopo il suo inizio di carriera a Bologna. Il classe 1996 era già stato nelle mire rossonere nelle passate stagioni, in cui tuttavia non arrivò alcuna offerta concreta. Sarebbe la prima alternattiva nel caso in cui la trattativa per Stefano Sensi non dovesse andare in porto col Sassuolo (che chiede 20 milioni + altri 5 o 10 di bonus).

Nello stesso incontro coi procuratori Daniele Piraino e Jerry Piccolillo, Paolo Maldini ha riflettuto anche sulla proposta di Andriy Shevchenko riguardante Vitalij Mykolenko, terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev. La sua valutazione si aggiara tra i 6 e i 7 milioni.