La moglie di Nainggolan è malata: "Inizio la chemioterapia"

La moglie di Radja Nainggolan è malata. Lo annuncia lei stessa sul suo profilo Instagram, spiegando di dover iniziare un ciclo di chemioterapia.

Claudia Lai sceglie questa via per far sapere a tutti che la famiglia Nainggolan sta vivendo un periodo decisamente difficile. Oltre alle voci di mercato che riguardano il Ninja, infatti, ora si aggiunge anche questa brutta esperienza che mina la tranquillità della coppia. In bocca al lupo quindi a loro.