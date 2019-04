La moviola di Juventus-Milan: negato un rigore ai rossoneri per "mani" di Alex Sandro

La diretta di Juventus-Milan

La moviola di Juventus-Milan (Arbitro: Fabbri)

Minuto 35: Cross in mezzo di Çalhanoglu dalla destra con deviazione con il braccio di Alex Sandro. Fabbri va a rivedere l'episodio al monitor su invito di Calvarese, ma non concede il rigore. Eppure il gomito del brasiliano era largo e a termini di regolamente il penalty ci stava tutto, anche perchè Alex Sandro non tocca prima il pallone con un'altra parte del corpo.

Minuto 59: Mateo Musacchio frana in area di rigore su Paulo Dybala, rigore netto quello fischiato da Fabbri. Non serve il consulto del Var. Ingenuo il difensore rossonero.