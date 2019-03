I principali episodi da moviola di Sampdoria-Milan 1-0, anticipo della 29esima giornata di Serie A.

SAMPDORIA-MILAN 1-0 (arbitro Orsato):

In avvio Audero salva a tu per tu con Piatek, ma l'arbitro ferma l'azione per un fallo di mano dell'attaccante polacco. Decisione corretta.

Forti proteste rossonere per un presunto fallo di mano di Praet in area doriana prima di un tiro di Suso deviato da Audero, dopo il silent check viene confermato il calcio d'angolo. Decisione che lascia qualche dubbio, il braccio di Praet è molto vicino al corpo ma sembra muoversi verso il pallone.

Sul finire di primo tempo Calhanoglu entra in area e cade dopo un contatto con Andersen, ma l'arbitro lascia correre. Questa volta Orsato sembra vederci giusto.

Nel finale di partita l'episodio più discutibile su un contatto Murru-Piatek in area di rigore. Il difensore della Samp tocca il pallone ma prima sembra sbilanciare l'attaccante polacco. In questo caso poteva starci il rigore.