Non c'è ancora l'ufficialità, ma sembra che la Juventus abbia scelto di abbandonare il tradizionale modello a righe verticali bianconere per la prima maglia della stagione 2019-2020. I profili social de "La Maglia Bianconera" regalano quello che potrebbe essere il concept su cui Adidas lavorerà per il design di una divisa inedita, "partita" sul modello di Bologna e Genoa, con una metà bianca e una nera, cui potrebbero aggiungersi dei dettagli rosa. Anche il retro dovrebbe essere rivisto, con l'introduzione del quadratone, che andrebbe a riprendere un'idea già vista qualche anno fa.

Per quanto riguarda le altre divise, sembra che la seconda possa avere toni molto caldi e accesi, sul rosso-arancione (apprezzato nel mercato orientale), mentre la terza dovrebbe essere fredda, tendente all'azzurro.