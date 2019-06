Accuse a vario titolo per appropriazione indibita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. E’ per questi reati che la Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager di fiducia Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti.

Per il pubblico ministero Maria Sabina Calabretta e il procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli accusano Ferrero e la figlia di essersi “appropriati indebitamente delle somme accreditate con bonifico estero” di oltre un milione di euro (1.159.000 €) per la vendita il 17 giugno 2015 di Pedro Obiang, con le aggravanti, scrivono gli inquirenti, di aver cagionato alla Samp un danno patrimoniale di rilevante entità e di aver commesso il fatto abusando di relazioni d’ufficio”. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 20 settembre.