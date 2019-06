La Procura federale apre un’indagine su Cagliari-Frosinone per ipotesi di combine

Sul calcio italiano aleggia il fantasma del calcioscommesse? Sembrerebbe di sì. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la Procura federale ha aperto un’inchiesta relativa a Cagliari-Frosinone. In particolare, dopo le indiscrezioni provenienti dai media spagnoli relative all’operazione Oikos, vale a dire le indagini riguardanti le scommesse del campionato spagnolo, che hanno evidenziato anche un filone italiano, si vuol approfondire.

Ad essere finita al centro della scena è stata la partita tra cagliaritani e ciociari, giocata il 20 aprile scorso, con i gialloazzurri ancora in corsa per la salvezza. La vittoria per 1-0 dei sardi con rigore di Joao Pedro, dovuto ad un intervento maldestro di Francesco Zampano, infatti, guardando il tutto con occhi diversi potrebbe alimentari sospetti. La Procura sarebbe infatti sondando la posizione di Mattia Mariotti, intermediario romano degli scommettitori iberici, che avrebbe fornito alcuni riferimenti del Frosinone. El Pais, nel caso specifico, si riferiva ad alcuni documenti che starebbero a dimostrare la combine tra le due formazioni citate. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi. Sul fronte dei Canarini, per il momento, tutto tace ma è ovvio che queste accuse non possono lasciare del tutto indifferenti l’ambiente, dopo anche la retrocessione sul campo.