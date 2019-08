La Roma comincia a sfoltire: Nzonzi ai saluti, vicinissimo il passaggio al Galatasaray

La Roma, finalmente, inizia a sfoltire. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, sarebbe fatta per il trasferimento di Steven Nzonzi al Galatasaray. I termini delle operazione parlano di un milione di prestito oneroso più altri 15 di diritto oppure obbligo di riscatto.

Il centrocampista francese ex Siviglia e Stoke City, giunto appena un anno fa per 26,6 milioni, è stata una delle delusioni più cocenti dell'era Monchi. Il giocatore è stato convito dalla pista turca per la possibilità di disputare la Champions League. Nzonzi "smette" la casacca giallorossa dopo 30 presenze e una rete. La Roma, ora, proseguirà con le cessioni: restano da sistemare il portiere Robin Olsen e il centrocampista Maxime Gonalons.

Steven Nzonzi (a sinistra) insieme a Monchi durante la presentazione ufficiale alla Roma (Imago)Imago