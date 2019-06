Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Dopo i tanti no - in primis quello di Antonio Conte - inizia una nuova era tecnica per i giallorossi. La dirigenza capeggiata da James Pallotta ha dunque cambiato radicalmente obiettivo nella scelta del tecnico, passando dall'idea del "sergente di ferro" al giovane timoniere amante del bel gioco, di quello che diverte e che, in qualche modo, per usare una terminologia da tavolo da poker, "va all-in". Il portoghese "guardiolista" gioca col 4-2-3-1 basato su fantasia e velocità degli esterni, in grado di dribblare l'avversario, creare superiorità numerica e crossare al centro. I centrali, per la maggior parte, impostano il gioco, più che interdire quello avversario. Doveroso, quindi, provare a capire come potrà cambiare l'organico della Roma davanti ad Antonio Mirante, prendendo in esame i vari reparti.

Difesa: via Manolas, tentativo per Nkoulou

Difesa a quattro, si diceva. Centralmente, Federico Fazio potrebbe rimanere per la sua capacità di trattare il pallone, mentre Konstantinos Manolas ha le valigie in mano. Al suo posto, il ds (ancora da ufficializzare) Gianluca Petrachi, avrebbe già fatto partire la "missione impossibile" per Nicolas Nkoulou, che lui stesso portò al Torino. Un obiettivo dei granata è stato anche il brasiliano classe 1995 Lucas Verissimo, in forza al Santos. Lungo le corsie laterali, Alessandro Florenzi e Aleksandar Kolarov farebbero al caso di Fonseca ma è anche vero che il serbo potrebbe lasciare. Al suo posto, sarebbe pronto il "brillante" brasiliano Ismaily (con attitudini decisamente offensive) proprio dallo Shakhtar Donetsk. A questo proposito, si valutano anche i rientri dai prestiti di Bruno Peres (dal San Paolo) e Luca Pellegrini (dal Cagliari).

Il brasiliano Ismaily ha giocato 39 partite con lo Shakhtar Donetsk, realizzando due gol e servendo 12 assist.Getty Images

Centrocampo: il sogno proibito è van de Beek

Sulla mediana, "orfana" di Daniele De Rossi (peraltro destinato al Boca Juniors), la Roma può contare su Steven Nzonzi, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante per due posti. Il francese non convince perché troppo macchinoso e, al fianco di Pellegrini o Cristante, il sogno proibito sarebbe quello di arrivare a Donny van de Beek, impiegabile ovviamente anche sulla trequarti.

Donny van de Beek, centrocampista 22enne dell'Ajax, è reduce da una stagione in cui ha segnato 17 gol con 13 assist in 57 gare.PA Sport

L'olandese dell'Ajax, tuttavia, costa parecchio, circa 50 milioni. Molto più semplice arrivare a Jordan Veretout della Fiorentina, la cui moglie preferirebbe il trasferimento sotto il Colosseo rispetto a Napoli, primo club che aveva messo gli occhi sul francese. In lista anche Florentino del Benfica e Bruno Guimarães, classe 1997, dell’Athletico Paranaense.

Jordan Veretout, 26 anni, lascerà la Fiorentina dopo due stagioni: su di lui c'è però anche la forte concorrenza del Napoli.Getty Images

Piatto ricco sulla trequarti, ma l'attacco piange...

Justin Kluivert, Diego Perotti, Cengiz Ünder, Stephan El Shaarawy, Nicolò Zaniolo... per la mentalità di Paulo "Zorro" Fonseca, sulla trequarti giallorossa c'è l'imbarazzo della scelta. Serve, invece, la "boa", il grande bomber. Che non sarà più Edin Dzeko, in partenza in direzione Inter. Ancora top secret il nome del suo successore, che però difficilmente sarà Mauro Icardi, intenzionato a proseguire in Champions League.