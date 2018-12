La Roma passa a Parma e vola a -2 dalla Lazio: 0-2 con reti di Cristante e Under

La Roma prende quota e in tre giorni sistema la classifica. Si parlava di crisi, di Di Francesco vicino all’esonero, di una squadra incapace di esprimere un buon calcio ma tra la gara con il Sassuolo e la trasferta di Parma, i giallorossi ritrovano le certezze della passata stagione in appena tre giorni. Sono due squilli di Cristante e Under nella ripresa ad archiviare la pratica: Sepe evita un passivo peggiore per i padroni di casa e respinge i tanti tentativi di Dzeko che esce rinfrancato dal ritorno in campo da titolare. Il quarto posto, che significa Champions League anche il prossimo anno, è ad appena due punti, complice il passo falso dei cugini della Lazio in casa con il Torino. In fondo, la Roma è la formazione più attrezzata per raggiungere l’obiettivo.

La cronaca della partita

Nel primo tempo Cristante prende la mira ma calcia alto da fuori area. Siligardi ha un’occasione enorme ma, a tu per tu con Olsen, si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso. Su un pallone velenoso di Under, Kluivert ha la porta spalancata ma arriva in ritardo all’appuntamento con il gol.

Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under, Roma, Serie A 2018-19LaPresse

Nella ripresa Dzeko non inquadra la porta dal limite, ma al 58’ la Roma passa: assist di Under da calcio d’angolo e spizzata vincente di Cristante. Ancora Under si fa deviare una conclusione mentre Sepe fa un mezzo miracolo su Dzeko. Al 75’ Under la chiude su suggerimento del neoentrato Pellegrini. La gara è in ghiaccio ma il bosniaco trova ancora Sepe a chiudergli la via della rete mentre Under sfiora lo 0-3 e la doppietta personale con il sinistro sul secondo palo. L’ultimo sussulto è di Pellegrini al 90’.

La statistica chiave

3 - Terzo gol nelle ultime cinque partite in Serie A per Bryan Cristante: quattro reti e tre assist per lui in campionato.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Cengiz Under: protagonista con un assist e un gol, va anche vicino alla doppietta personale. Immarcabile.

Il peggiore in campo

Jonathan Biabiany : i compagni d’attacco sbagliano (come nel caso di Siligardi) o regalando almeno qualche strappo (come Gervinho) mentre l’ex Inter è un assente ingiustificato.

La dichiarazione

Bryan Cristante: "Abbiamo fatto una grande partita oggi per avere continuità e avvicinarci. Serviva un periodo di adattamento arrivando in una squadra nuova per giocare meglio e con più libertà".

Il tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà (82’ Di Gaudio); Biabiany (68’ Sprocati), Siligardi (61’ Ceravolo), Gervinho. All. D'Aversa

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas (60’ Juan Jesus), Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo (74’ Pellegrini), Kluivert; Dzeko (84’ Schick). All. Di Francesco

Arbitro: Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

Gol: 58’ Cristante (R), 75’ Under (R)

Note: ammoniti Kolarov, Barillà