La Roma piazza il colpo: arriva Mancini dall'Atalanta. Affare da 26 milioni

La Roma riempie il vuoto creato in difesa dalla partenza di Manolas. I giallorossi, infatti, hanno da poco raggiunto l’accordo con l’Atalanta per Gianluca Mancini. Il club bergamasco incasserà 26 milioni tra parte fissa e bonus così suddivisi: 2 per il prestito, 19 tra un anno per l’obbligo di riscatto e circa 5 di bonus. Il difensore 23enne firmerà un quinquennale da due milioni a stagione. In attesa di un altro colpo per la retroguardia, tra i papabili rimane quello di Alderweireld dal Tottenham, Pallotta tiene vivo l’asse di mercato tra Bergamo e la Capitale, dalla quale l’anno scorso è nata la trattativa che ha portato a Trigoria, Bryan Cristante.

Le cessioni record nell’era Gasp

STAGIONE GIOCATORE SQUADRA DI DESTINAZIONE COSTO 16/17 Mattia Caldara Juventus 21 milioni 17/18 Roberto Gagliardini Inter 24 milioni 17/18 Andrea Conti Milan 24 milioni 17/18 Alessandro Bastoni Inter 31 miliioni 19/20 Franck Kessie Milan 32 milioni 19/20 Bryan Cristante Roma 26 milioni 19/20 Andrea Petagna Spal 15 milioni 20/21 Gianluca Mancini Roma 26 milioni TOTALE 8 giocatori 199 milioni