La Roma ritrova la vittoria, il Torino travolge l'Empoli

Roma-Sassuolo 3-1 (8' rig. Perotti, 23' Schick, 59' Zaniolo, 90' Babacar)

La Roma vince e brilla, come non le capitava da tempo in campionato. Il Sassuolo dà una mano ai giallorossi con una difesa rivedibile e viene punito subito dal rigore di Perotti: la VAR conferma la decisione di Giacomelli con il fallo di Ferrari su Schick. Proprio il ceco segna il 2-0 e nel secondo tempo Zaniolo si regala con il cucchiaio la prima rete in Serie A. I neroverdi segnano al 90’ con Babacar, ma è decisamente troppo tardi: finisce 3-1.

Diego Perotti, Nicolò ZanioloLaPresse

SPAL-Udinese 0-0

Tanti errori, poche occasioni da gol e paura di perdere punti-salvezza. Risultato a reti bianche praticamente inevitabile tra SPAL e Udinese. Da segnalare una traversa di Petagna al 15' su punizione e un mancino in velocità di De Paul, respinto da Gomis allo scadere del primo tempo. Lazzari, tra i ferraresi, esce infortunato al 67'.

Lorenzo De SilvestriLaPresse

Torino-Empoli 3-0 (44' N'Koulou, 49' De Silvestri, 75' Falque)

Nel segno del tre. Con tre reti griffate da N’Koulou-De Silvestri e Iago Falque, il Torino ritrova dopo tre settimane i tre punti e rilancia le proprie ambizioni europee portandosi all'ottavo posto solitario ad appena due lunghezze dal Milan di Gattuso e a un punto dalla Roma di Di Francesco. Terza sconfitta consecutiva per l’Empoli, mai realmente in partita in questa sfida di Santo Stefano, che per la terza gara consecutiva incassa tre o più gol e nel finale perde anche Krunic per un’assurda espulsione.

La classifica dopo 18 giornate

Juventus 50 punti, Napoli 41, Inter 36, Lazio 31, Sampdoria 29, Milan 28, Roma 27, Torino 26, Fiorentina Atalanta, Parma e Sassuolo 25, Cagliari 20, Genoa 19, SPAL 17, Empoli 16, Udinese 15, Bologna 13, Frosinone 10, Chievo 5*. *-3 di penalizzazione,