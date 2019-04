La Roma vola con Fazio, Pastore e Kolarov: 3-0 al Cagliari e pressione su Milan e Atalanta

Avvio da incubo per il Cagliari che, forte della salvezza quasi raggiunta dopo il ko dell'Empoli a Bologna, lascia semaforo verde alla Roma che colpisce subito con le reti di Fazio e Pastore. Il duo argentino spiano la strada ai giallorossi che mettono pressione a Milan e Atalanta e restano in corsa per il discorso 4° posto. Tante risposte positive per Ranieri che vede la crescita di Pastore, le buone prestazioni di El Shaarawy e Kluivert. A segno anche Kolarov che trova il suo 8° gol in campionato (l'ultimo difensore a farlo era stato Mihajlovic nel '98/'99 con la maglia della Lazio). Unico neo? Dzeko che resta ancora a secco, con il bosniaco che ha colpito anche un palo.

Cronaca

Pronti, via e la Roma è già pericolosa con una serpentina di El Shaarawy, che arriva con troppa facilità in area. I giallorossi vogliono trovare subito il vantaggio e al 5' c'è la rete di Fazio che di testa batte Cragno sugli sviluppi di un corner. All'8' arriva anche il 2-0 con il piazzato di Pastore su suggerimento di Kluivert. Il Cagliari si sveglia, ma Mirante compie un gran intervento sulla conclusione di Pavoletti. La Roma lascia troppo campo ai sardi che però non impegnano più di tanto il portiere di casa e nel finale è proprio la squadra di Ranieri a sfiorare il tris: ci sono i tentativi di El Shaarawy, Florenzi, Pastore (traversa), Pellegrini e ancora El Shaarawy, ma si va al riposo sul risultato di 2-0.

Javier Pastore esulta per il gol segnato al Cagliari, Roma-Cagliari, Serie A, LaPresseLaPresse

In avvio di ripresa subito una chance per Birsa, ma il suo colpo di testa si perde sul fondo. Dall'altra parte è Dzeko a centrare un palo (con deviazione di Ceppitelli), sbaglia poi anche Pellegrini praticamente a due passi da Cragno. Il portiere del Cagliari salva tutto sul colpo di testa di El Shaarawy e si vede graziato sul tentativo di Dzeko, da mezzo metro, su servizio di Perotti. All'85' arriva il tanto agognato 3-0 con la rete in tap-in di Kolarov dopo la parata di Cragno su Perotti.

La statistica

19 - Prima la traversa di Pastore, poi il palo di Dzeko. Sono 19, in tutto, i legni colpiti dalla Roma in questo campionato.

Il Tweet

Finalmente una giornata di positività per la Roma...

Il migliore

Stephan EL SHAARAWY - È nettamente l'uomo più in forma di questa Roma. Subito pericoloso dopo qualche secondo; quando parte mette in ginocchio la fase difensiva del Cagliari. Gli manca solo il gol.

Il peggiore

Luca PELLEGRINI - Esce dal campo con il mal di testa. Colpito e affondato nel tentativo di duellare con Kluivert sulla fascia sinistra. Impreciso anche in fase offensiva.

Tabellino

Roma-Cagliari 3-0

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pastore (63' Diego Perotti), Nzonzi; Kluivert (87' A.Ćorić), Lo.Pellegrini, El Shaarawy (74' Ünder); Dzeko. All. Claudio Ranieri

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (74' Srna), Pisacane, Ceppitelli, Lu.Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa (68' Deiola); João Pedro (84' Théréau), Pavoletti. All. Rolando Maran

Marcatori: 5' Fazio (R), 8' Pastore (R), 85' Kolarov (R)

Arbitro: Gianluca Manganiello, sezione di Pinerolo

Ammoniti: 36' Ceppitelli, 61' Pisacane, 88' Manolas

Espulsi: nessuno