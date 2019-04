Sampdoria-Genoa 2-0 (3' Defrel, 53' Quagliarella rig)

La Sampdoria si rilancia nella corsa per un piazzamento in Europa grazie al 2-0 rifilato al Genoa nel derby della Lanterna numero 118. Decisive le reti di Defrel e Quagliarella, Genoa a lungo in inferiorità numerica per il rosso comminato a Biraschi in occasione del penalty assegnato alla Sampdoria. Blucerchiati a -1 dalla Lazio, Grifone sempre a +6 sull’Empoli in attesa del posticipo.

Fiorentina-Bologna 0-0

Sotto il diluvio dell'"Artemio Franchi", a un primo tempo strappa sbadigli corrisponde una ripresa più vivace con un palo di Muriel e il colpaccio sfiorato, nel finale, da Orsolini con Lafont fuori dai pali. Fiorentina e Bologna fanno 0-0 nel giorno del ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina viola. Un pari prezioso per i rossoblù di Mihajlovic.

Vincenzo Montella dà indicazioni in panchina sotto la pioggia battente, Fiorentina-Bologna, Getty ImagesGetty Images

Sassuolo-Parma 0-0

Finisce 0-0 il match tra Sassuolo e Parma, valido per la 32ma giornata di Serie A. Una partita tutt'altro che indimenticabile. Poche le emozioni nel primo tempo, con la VAR assoluta protagonista. Questa nei primi minuti annulla il gol a Matri per fuorigioco dell'ex Milan, mentre al 37' l'arbitro non fischia un rigore a Barillà, ma dopo la review i crociati ottengono il penalty, sprecato da Ceravolo che tira piano e Consigli para. Unico altro brivido un bel tiro di Boga che scheggia il palo esterno. Nella ripresa Sepe salva prima su Peluso di testa, poi su Berardi che tira in porta a colpo sicuro. Dall'altra parte l'ingresso di Gervinho non vivacizza l'attacco crociato. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità.

La classifica

Juventus 84; Napoli* 64; Inter* 57; Milan 55; Roma 54; Atalanta* 52; Torino 50; Lazio* 49; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari, Sassuolo 37; SPAL, Parma 35; Genoa 34; Udinese* 32; Bologna 31; Empoli* 28; Frosinone* 23; Chievo Verona* 11.

* una gara in meno