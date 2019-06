La sentenza del Tas e il Milan che verrà: il no all'Europa League è davvero una brutta notizia?

La sentenza del Tas che esclude il Milan dall'Europa League 2019-2020 rappresenta senza ombra di dubbio una delle pagine più buie nella storia rossonera. Una decisione che sa di umiliazione per una società 7 volte campione d'Europa e 4 volte campione del mondo. Innegabile dunque che, per un club dalla vocazione e dal dna europeo, la sentenza sia difficilmente digeribile. Fatta questa doverosa premessa, è tuttavia necessario volgere lo sguardo al futuro. Per scoprire che, a conti fatti, l'esclusione potrebbe comportare anche qualche effetto positivo per il Milan sia in ambito economico-finanziario, sia in ottica mercato. Vediamo perché.

1. Cosa dice la sentenza del Tas?

La sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport estromette il Milan dalle competizioni europee per la stagione 2019-2020 in ragione delle violazioni degli obblighi imposti dal Fair Play Finanziario per i trienni 2015-2017 e 2016-2018. L'Uefa, dal canto suo, archivia il procedimento investigativo in merito al secondo triennio. Di fatto i due procedimenti vengono accorpati e il Milan può dire di avere regolato i propri conti relativamente alle passate proprietà.

2. Quali sono le conseguenze?

Dal punto di vista economico-finanziario il Consent Award del Tas (una sorta di concordato) fa sì che il Milan abbia un anno di tempo in più per raggiungere il pareggio di bilancio, inizialmente fissato per il 2021 dalla sentenza dell'Uefa dello scorso inverno. Non va tuttavia trascurato un punto: la prossima primavera la Camera investigativa dell'Uefa dovrà analizzare i conti del bilancio rossonero che si chiude il 30 giugno 2019. In caso di ulteriori perdite, a quel punto il Milan potrebbe intraprendere la strada del Settlement Agreement in stile Inter per rientrare nei parametri Uefa.

L'ad del Milan Ivan Gazidis e il dt Paolo MaldiniLaPresse

3. Cosa cambia in ottica mercato?

Sono in tanti a chiedersi per quale motivo il Milan non abbia ancora operato una cessione importante finalizzata all'ottenimento di una sostanziosa pluvalenza entro il 30 giugno. La risposta è arrivata proprio dalla sentenza del Tas: evidentemente la dirigenza rossonera non aveva (e a maggior ragione non ha) particolare fretta in quanto il Consent Award concede maggior spazio di manovra. Se davvero il Milan ha deciso di mettere sul mercato Donnarumma, ad esempio, non ha più l'obbligo di "svendere" il portiere accelerando i tempi di un'eventuale trattativa.

4. Che campagna acquisti si può ipotizzare?

Meno paletti sul mercato, quindi, ma non ci può certo attendere una riedizione dell'estate 2017, tanto per intenderci. Non a caso, nel comunicato ufficiale diramato dopo la sentenza del Tas, è lo stesso Milan a fissare l'obiettivo, ovvero "uno scenario di sostenibilità e un futuro sempre più positivo". Sostenibilità è la parola chiave, indispensabile per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Si cercherà di portare a Milanello giocatori giovani e rivendibili (Theo Hernandez, Torreira e Kabak non a caso sono i nomi che circolano con maggiore insistenza in questi giorni) sacrificando inevitabilmente uno o più pezzi pregiati della rosa. Una prospettiva che suona come un netto ridimensionamento delle ambizioni del club - almeno a breve termine - che tuttavia, in questo momento storico, ha come priorità quella di rimettere i conti in ordine.

Lucas TorreiraGetty Images

5. Che stagione si devono attendere i tifosi del Milan?

Passando al campo, sarà centrale il ruolo di Marco Giampaolo. Il tecnico, approdato in rossonero in un momento molto particolare del club, dovrà essere bravo a compattare lo spogliatoio nella speranza che la società gli metta a disposizione una rosa competitiva e qualitativamente migliore di quella vista nelle ultime stagioni. Farla da spettatore in settimana mentre gli avversari giocano in Europa non sarà certo piacevole, ma l'altro lato della medaglia dice che il Milan potrà concentrare tutte le energie su un unico, fondamentale obiettivo: piazzarsi tra le prime 4 e tornare - finalmente - in Champions League dove manca ormai da 5 lunghissimi anni.