La solitudine del regista: Pjanic è sempre più un caso isolato nella nostra Serie A

Gli attaccanti, si sa, riempiono le pagine dei giornali e scaldano i cuori dei tifosi. Ma, statene certi, sono altre le posizioni in campo su cui si arrovellano tecnici e direttori sportivi. Una panoramica sulle prime due giornate di campionato, ad esempio, farebbe pensare all’importanza di un ruolo determinante per le sorti di un club, quello del regista. Leggere le distinte e le soluzioni tattiche in questo avvio di stagione farebbe pensare a una crisi pressoché totale del ruolo. Non ci credete?

Tra Biglia e Brozovic, le difficoltà delle milanesi

Milan e Inter si sono rifatte il look in estate. Ma, tra attaccanti e sogni di mercato, hanno lasciato intonsa la mediana bassa. I rossoneri sono ripartiti da Napoli con una prestazione disastrosa non soltanto del titolare Biglia, ma anche del nuovo ingaggio Bakayoko. Uno che, in linea puramente teorica, sarebbe più adatto a un centrocampo a due e non al ruolo di metodista puro. Ma, in ogni caso, è stato protagonista di un finale di gara quanto mai sofferto. L’Inter ha sperato fino all’ultimo istante di potersi assicurare il miglior interprete del ruolo, Modric, e si è vista privata anche di Rafinha. Rimasto da solo, Brozovic - ancora a corto di preparazione - procede a fasi alterne.

Video - Modric, Milinkovic, Cavani: le 7 bufale del calciomercato estivo 01:44

Hamsik, De Rossi e gli aggiustamenti di Ancelotti e Di Francesco

Il Milan ha perso, ma se il Napoli ha vinto non è di certo per la prestazione di Hamsik. Il capitano si sta proponendo nel ruolo lasciato vacante da Jorginho. I primi riscontri sono tutt’altro che entusiasmanti, al punto che Ancelotti ha virato non soltanto su Diawara, ma anche su un centrocampo a due. Soluzione identica in tutto e per tutto a quella di Di Francesco nella ripresa contro l’Atalanta. De Rossi, lasciato troppo isolato da Cristante, Pellegrini e il trio di punte, ha beneficiato dell’ingresso di Nzonzi e del conseguente passaggio al 4-2-3-1. Un approdo tattico che costituisce il modello ideale per gli allenatori privi di un regista di ruolo e bisognosi di un equilibrio tra i reparti che non sacrifichi ordine e qualità.

Hamsik durante Lazio-Napoli LaPresse

I registi/metodisti della Serie A:

Atalanta: de Roon

Bologna: Pulgar

Cagliari: Cigarini

Chievo: Radovanovic, N. Rigoni

Empoli: Capezzi

Fiorentina: Dabo, Edmilson

Frosinone: Crisetig, Maiello

Genoa: Hiljemark

Inter: Brozovic, Gagliardini

Juventus: Pjanic, Bentancur, Can

Lazio: Badelj, Lucas

Milan: Biglia, Bakayoko, Montolivo

Napoli: Hamsik, Diawara

Parma: Stulac, Scozzarella

Roma: De Rossi, Nzonzi

Sampdoria: Barreto, Ekdal

Sassuolo: Magnanelli, Locatelli

SPAL: Schiattarella, Valdifiori, Everton, Viviani

Torino: Meité, Rincon

Udinese: Mandragora

Jorginho e Torreira in Inghilterra, mediane a tre addio?

Il Napoli ha ceduto Jorginho al Chelsea di Sarri, la Sampdoria ha visto partire Torreira con destinazione Arsenal. In parole povere, la nostra Serie A ha perso i due interpreti del ruolo più puri insieme a Pjanic. E, ora, il bosniaco è (ad alto livello) il solo rappresentante della categoria. Le alternative migliori sono tutte a Roma, lì dove la Lazio ha coperto le spalle a Lucas Leiva con Badelj. Nessuno dei due sarà mai il novello Pirlo, ma di metodisti determinanti per dare l’equilibrio si tratta. Cosa potrà accadere? La conseguenza diretta della assenza di registi puri potrebbe essere proprio l’addio alle mediane a tre (3-5-2, 4-3-3 o 4-5-1 che fosse) che hanno caratterizzato la Serie A degli ultimi anni. Qualche muscolo in più, un pizzico di genio in meno.