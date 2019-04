La SPAL rinvia la festa della Juventus: 2-1, Floccari e Bonifazi rimontano la rete di Kean

La Juventus perde a Ferrara, rinvia la matematica vittoria dello Scudetto e permette alla SPAL di guadagnare tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Con i giovani Gozzi e Kastanos dal 1' e senza almeno otto titolari, la squadra di Allegri, pur passando in vantaggio con la solita rete di Kean, ha rimandato l'appuntamento con la storia, facendosi rimontare nella ripresa. Vedremo se il Napoli fará il suo dovere domani a Verona contro il Chievo fanalino di coda o se la Juve potrá festeggiare in casa contro la Fiorentina nel prossimo turno. Intanto, con la mente ben concentrata sull'Ajax, la Juve ha rinunciato al match-point. I meriti di un Mazza travolgente e di una SPAL organizzata e afffamata, vanno comunque sottolineati a prescindere.

LA CRONACA

Nel primo tempo la SPAL ci prova, ma la Juventus, pur infarcita di riserve e giovanotti, concede poco e colpisce. Alla mezz'ora il vantaggio bianconero: Cancelo si accentra e spara col mancino, Moise Kean devia volontariamente con il piede, spiazzando Viviano. Il vantaggio accende i bianconeri, che provano anche a raddoppiare, senza trovare la giusta precisione nelle conclusioni di Dybala e Cancelo.

2019, Il sorriso di Moise Kean autore del gol contro la SPAL, SPAL-Juventus, Getty ImagesGetty Images

Ad inizio ripresa la SPAL pareggia subito. Corner di Schiattarella e stacco imperioso di Bonifazi, a battere Perin. I ferraresi, rinvigoriti dal gol, provano subito a raddoppiare, mettendo piú volte in difficoltá la Juventus. Poi i bianconeri, usciti dal momento di pausa, tornano a spingere. Nicolussi Caviglia, appena entrato, impegna Viviano. Poi ci prova Dybala. Al 74', peró, la SPAL torna avanti, Murgia sfonda centralmente, la palla arriva a Floccari, che batte Perin. Il 2-1 resiste fino alla fine, anche perché la Juventus, pur con l'inserimento di Bernardeschi, non riesce piú a creare vere occasioni da gol.

Kevin Bonifazi esulta per il gol segnato alla Juventus, SPAL-Juventus, LaPresseLaPresse

LA STATISTICA CHIAVE

La Juventus oggi ha schierato una formazione con un'età media di 25 anni e 114 giorni, la più bassa in Serie A per i bianconeri dall'ottobre 1998 (vs Vicenza in quel caso, 24 anni e 340 giorni).

IL MIGLIORE

Kevin BONIFAZI - Attento in tutte le situazioni. Segna un gol pesantissimo e conferma i progressi visti in questa stagione. Bel difensore, molto forte fisicamente.

IL TWEET

IL TABELLINO di SPAL-Juventus 2-1

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Missiroli, Schiattarella (Dal 70' Valdifiori), Murgia; Floccari (Dall'83' Regini), Petagna (Dall'88' Antenucci). All. Semplici

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Barzagli (Dall'81' Bernardeschi), Gozzi, Spinazzola; Cuadrado, Bentancur, Kastanos (Dal 61' Nicolussi Caviglia), Cancelo; Dybala, Kean (Dal 69' Mavididi). All. Allegri

Arbitro: Daniele Doveri

Gol: 30' Kean (J), 49' Bonifazi (S), 74' Floccari (S)

Ammoniti: Lazzari, Cuadrado, Cancelo, Floccari, Fares, Missiroli, Vicari