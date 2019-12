La stoccata di Allegri: "In Italia si parla solo di schemi e tattica. Tutte cavolate"

Allegri alla conquista dell'America. L'ex allenatore di Juve e Milan si è raccontato in due interviste al New York Times e a ESPN, parlando di presente e futuro.

" Non mi sono preso un anno sabbatico, ma solo una pausa. Tornerò a giugno. Trascorro la maggior parte del mio tempo libero leggendo libri, prevalentemente thriller, ma anche su Amedeo Modigliani: sono andato a Londra apposta per visitare una sua mostra, e a guardare partite di calcio in tv. Molte più di quando alleno. In quei momenti non ho tempo: i video non devono mai superare i 5’. Mi piace Jurgen Klopp, il "mio" Cagliari e l’Atalanta di Gasperini, ma ora mi godo la vita in famiglia e con gli amici. "

Il tecnico toscano spiega alla celebre testata newyorchese di essere cresciuto dentro l’ippodromo di Livorno dove lo portava il nonno.

" Federico Tesio, uno dei più grandi allenatori della storia, spiegava che puoi capire come correrà un cavallo da come muove le gambe al mattino. Stessa cosa con i calciatori: per vedere se un giocatore è in forma bisogna guardargli le gambe alla mattina in allenamento, come i cavalli. Ai miei assistenti dico di guardare come muovono le gambe, non il computer. "

In un'altra intervista all'emittente americana ESPN, Allegri si lascia andare ad una stoccata al calcio italiano.

" In Italia si parla solo di tattica, di schemi, sono tutte p*****ate. Il calcio è arte e gli artisti sono i giocatori di livello mondiale. Non devi insegnare loro nulla, basta ammirarli. Tutto ciò che devi fare è metterli nelle migliori condizioni per fare bene. L'allenatore deve mettere gli "altri" giocatori in una posizione ideale per portare la palla a campioni come Ronaldo, Dybala, Seedorf, Ronaldinho o Pirlo, poi una volta che hanno la palla decidono loro cosa farne, qual è la decisione migliore. Mio figlio ha 8 anni e ogni tanto andiamo su YouTube e guardiamo i grandi giocatori, le cose fantastiche che fanno in attacco e in difesa, perché il calcio è arte. "

Troppi schemi, troppe chiacchiere e anche troppi numeri, insomma. Max ammette di non avere a casa nemmeno un pc.

" Solo un iPad, che mi ha regalato la Juventus. "

Sulla possibilità che la Lega Calcio doti ogni allenatore di un tablet in panchina con l'App Virtual Coach per leggere le statistiche e i dati in tempo reale, l' "allievo" di Giovanni Galeone confessa:

" Se meccanizzi tutto, non hai più giocatori pensanti. Se i giocatori sono abituati ad attraversare facilmente una porta e una volta quella porta è chiusa, quando si troveranno in difficoltà finiranno per sbattere la testa contro di essa. Se i giocatori sono abituati a pensare da soli, cercheranno di trovare un'altra via d'uscita. "

