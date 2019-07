Christian Vieri festeggia oggi 46 anni, esattamente quanto - tradotto in milioni - ormai 20 anni fa l'Inter lo pagò prelevandolo dalla Lazio: 90 miliardi che al cambio con l'euro equivalgono a 46,48 milioni, l'acquisto più oneroso di sempre della Beneamata. Almeno fino a oggi...

Sì perché lo sbarco di Nicolò Barella a Linatenella serata di ieri rende di fatto ufficiale il trasferimento di cui tanto si è parlato in queste prime settimane di calciomercato, e le cifre del trasferimento sono da urlo: si parla di un accordo per il prestito a 12 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e bonus per 8 che portano il totale dell’operazione a 45 milioni, più altri 4 milioni di bonus legati ai risultati, e sono proprio questi 4 milioni che ballano a far rimanere ancora l'acquisto di Barella al secondo posto di una lista che - vista a distanza di qualche anni - fa anche sorridere.

Infatti nella Top 10 (dati Transfermarkt) figurano ai piani alti nomi quali Joao Mario (terzo, pagato 40 milioni!) e Geoffrey Kondogbia (5° a quota 36), che di certo non hanno incantano in nerazzurro, così come quel Gabigol che - pagato 29,5 milioni - sta davanti addirittura a sua Maestà Ronaldo (28 milioni nell'ormai lontano 1997-98).

Al 4° posto figura Nainggolan, voluto fortemente da Spalletti ma ora assolutamente fuori dal progetto nerazzurro e in uscita, un certo Hernan Crespo (45 gol in 118 partite con l'Inter) e due difensori, uno Milan Skriniar - i cui 34 milioni sono assolutamente giustificati dalle prestazioni - l'altro Alessandro Bastoni, ragazzo che ha ancora tanto da dimostrare.

Insomma, è sempre sbagliato mettere a confronto epoche diverse, ma certamente la Top 10 degli acquisti dell'Inter vista oggi fa sorridere.