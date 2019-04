Lapadula torna al gol e il Genoa guadagna un punto: 1-1 in casa della SPAL

Con una vittoria, la SPAL sarebbe stata matematicamente salva, ma il punto di oggi proietta i ferraresi comunque lontanissimi dal terzultimo posto. Anzi, con un successo sul Chievo si potrà fare festa per l'ennesima salvezza. Respira anche il Genoa che dopo gli ultimi risultati rischiava un altro cambio di allenatore: dopo il gol dell'1-0 di Felipe, però, è comparso Lapadula che dopo un anno di astinenza regala un punto prezioso al Grifone. Il Genoa si porta così a +6 sull'Empoli terzultimo a quattro giornate dal termine.

Cronaca

Parte meglio il Genoa, ma Kouamé è impreciso al tiro. L'ivoriano viene raggiunto da un lancio lungo, ma sbaglia completamente la mira al momento della conclusione, ci riprova al 13' ma questa volta l'ex Cittadella centra in pieno la traversa. Col passare dei minuti esce la SPAL e c'è una doppia occasione per Floccari, ma prima non riesce a trovare il varco per il tiro con la chiusura di Romero poi calcia alto dopo il cross da sinistra di Fares. Radu si supera sul colpo di testa di Murgia, ma non può far nulla sul colpo di testa di un Felipe liberissimo sugli sviluppi del corner.

Nella ripresa Prandelli butta nella mischia anche la terza punta, con l'ingresso di Lapadula al posto di Günter. Ed è proprio l'ex Pescara a firmare l'incredibile gol del pareggio con un sinistro di contro balzo che beffa Viviano. Il Genoa sfiora anche il vantaggio, ma Kouamé calcia a lato sul servizio di Pandev. La SPAL vuole vincere e Semplici inserisce Antenucci per Floccari: ad andare vicino al nuovo vantaggio è però Kurtić di testa, ma salva tutto Romero evitando un nuovo ko che sarebbe potuta costare la panchina all'ex ct della Nazionale.

La statistica

6 Maggio - Dopo quasi un anno di astinenza Gianluca Lapadula torna a segnare in Serie A. L'ultima rete, infatti, era arrivata nella passata stagione, nel ko interno per 3-2 contro la Fiorentina. Questa volta è un gol che può valer dire tanto.

Questa volta il pareggio fa 'felici' entrambe le formazioni...

Il migliore

Gianluca LAPADULA - Il suo contributo durante la stagione era stato pressoché minimo, ma oggi mette in campo grande voglia e dedizione. E trova, seppur con una buona dose di fortuna, un gol importantissimo per la corsa salvezza.

Il peggiore

Andrea PETAGNA - Non gioca con la giusta tranquillità. Si becca più volte con i compagni di squadra e non è mai pericoloso, si prende anche un giallo per proteste.

Tabellino

SPAL-Genoa 1-1

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe (60' Regini); Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtić, Fares; Floccari (72' Antenucci), Petagna (85' Paloschi). All. Lorenzo Semplici

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Günter (46' Lapadula), Zukanović; Lazović, Lerager, Radovanovic, Mazzitelli (40' Rolón), Criscito; Pandev (68' Biraschi), Kouamé. All. Cesare Prandelli

Marcatori: 36' Felipe (S); 56' Lapadula (G)

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia

Ammoniti: 4' Felipe, 39' Vicari, 53' Petagna, 62' Romero, 66' Rolón, 81' Lapadula

Espulsi: nessuno