Il Toro ai raggi X. Alla vigilia di Inter-Genoa, Lautaro Martinez si è aperto ai microfoni di Repubblica con una lunga intervista che ripercorre le tappe della sua vita, dall'infanzia travagliata in Argentina fino all'arrivo a Milano per poi affrontare il suo futuro e le sue ambizioni: il gioiello di Bahia Blanca è costantemente al centro del mercato delle regine del calcio europeo.

" Essere cercato da tanti grandi club mi conferma che sto lavorando nel modo giusto. Significa che sto crescendo e che sto facendo il bene dell'Inter, per me è la cosa più importante. Qui sono felice, è casa mia. Sarò sempre grato a questa squadra che mi sta facendo crescere. "

Inevitabile l'aggancio ad Antonio Conte.

" Mi aiuta a migliorare. Mi ha concesso i minuti di cui un giocatore ha bisogno. Si fida di me e io mi sento sicuro. Abbiamo imparato a conoscerci in fretta, mi sembra incredibile che siano passati solo cinque mesi. La cosa che più apprezzo in lui è la passione per il calcio. È profonda, contagiosa. I suoi allenamenti sono durissimi! Allena con intensità, dà importanza alla preparazione fisica. È indispensabile quando giochi cinque partite in due settimane. Conte mi ha detto una bella frase a Barcellona: parole preziose, che non dimentico e che voglio custodire perché ci sono cose che sono solo mie. Gliene sarò sempre grato. "

Il focus si sposta sulla sfida scudetto a distanza tra Inter e Juve: in attesa dell'ultima gara dell'anno a San Siro, i nerazzurri sono costretti ad inseguire CR7 e compagni distanti 3 punti dopo la vittoria di Marassi contro la Samp.

" Loro sono molto forti, ma abbiamo imparato a non fare paragoni. Il riferimento siamo sempre noi stessi. La nostra forza è la mentalità, l’hanno dimostrata i compagni chiamati a sostituire gli infortunati: non avevano giocato molto, ma erano pronti ed è il segno che il gruppo c’è. "

Quando arrivò a Milano nel luglio del 2018, Mauro Icardi fu uno dei punti di riferimento per il Toro. I due hanno passato una stagione assieme in nerazzurro alla corte di Luciano Spalletti, poi quest'estate è arrivata la separazione con la partenza di Maurito per Parigi.

" Siamo amici, ci sentiamo. Quando sono arrivato a Milano non mi ha dato una mano, me ne ha date due perché io mi ambientassi. Non conoscevo nemmeno la lingua. Mauro è contento dei miei successi. Anche quando eravamo compagni si dava da fare perché io giocassi al meglio quando ne avevo l’occasione, è il suo modo di essere. "

Lautaro racconta i momenti più difficili della sua infanzia e l'origine del suo soprannome.

" Da bambino giocavo in difesa, mi viene naturale aggredire ogni pallone. Il soprannome 'Toro' perché ero forte, bruto e mi scontravo con tutto e tutti me l'ha dato un mio compagno nelle giovanili del Racing. Io ce l'ho fatta grazie ai miei genitori. Mio padre ha giocato a calcio da giovane e ha trasmesso la sua passione a me e ai miei fratelli. Soldi non ce n'erano, ma un piatto in tavola e un pallone non ci sono mai mancati. Per un periodo dormivamo tutti in una stanza, noi tre figli, mamma e papà. Ma il futbol era sacro, agli allenamenti andavamo in bicicletta, in bus, spesso a piedi. Ai miei genitori ho comprato una bella casa in Argentina, appena me lo sono potuto permettere. Sto aiutando anche i miei fratelli, quello che guadagno lo condivido con loro. Hanno fatto sacrifici per farmi diventare quello che sono. Hanno sofferto quando li ho lasciati per giocare. Mio padre mi ha insegnato che la vita può essere difficile, ma va vissuta. Faceva l’infermiere in una casa di riposo. Usciva la mattina alle sei e tornava alle dieci di sera, mentre mamma stava a casa con noi. Era sempre tranquillo, come lo sono io. In campo invece devo imparare a controllarmi di più. Ce la metto tutta, ma ogni tanto mi accorgo di essere ancora giovane. "

Un passato molto simile al suo partner in attacco, Romelu Lukaku.

" Aver vissuto esperienze dure ti rafforza, ti aiuta a tenere i piedi per terra e a lavorare con umiltà. In questo siamo simili. Romelu ha solo 26 anni, ma ha una grande esperienza di vita e di calcio. Ha segnato molti gol in grandi squadre e conserva un cuore nobile. In campo, il segreto è aiutarsi. "

" "