Lautaro Martinez respinge il Barcellona: "Sto bene all'Inter, ho già parlato con Conte"

" Il Barcellona? Non ho parlato con il mio agente, sto molto bene all'Inter "

Così l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez smentisce le voci di un suo possibile addio ai colori nerazzurri per approdare nelle file del Barcellona. Parlando all'emittente argentina Fox Sport Radio, il Toro ha aggiunto di aver "parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione". Martinez è attualmente in vacanza dopo aver giocato un'ottima Coppa America con l'Argentina. "Ho dato il meglio di me e ho sommato minuti e possibilità di segnare", ha confermato. Dunque Martinez scalpita per mettersi a disposizione di Antonio Conte e sarà la prima opzione di un attacco che perderà Mauro Icardi e accoglierà volti nuovi, Edin Dzeko e forse Romelu Lukaku.

A proposito dell'attaccante belga, sarà assente nella partita del Manchester United proprio contro l'Inter valida per la International Champions Cup. "Lukaku? Non è in forma, non sarà disponibile. Il suo futuro? Non ho aggiornamenti dall'ultima volta che ho parlato", ha detto l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.