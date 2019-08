Laxalt-Torino: fumata bianca. Arriva la conferma di Cairo

Dopo un'estate travagliata, Diego Laxalt vede finalmente la luce: difficile trovare spiragli sull'out di sinistra del Milan con la concorrenza di Theo Hernández in primis e di Ricardo Rodriguez. L’esterno uruguaiano sbarca all'ombra della Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il d.s. granata, Massimo Bava negli ultimi giorni ha accelerato la trattativa e alla fine è riuscito ad avere il sì del giocatore e della società rossonera, nonostante l’inserimento in extremis del Sassuolo. Questa mattina il classe '93 è arrivato al Centro di Medicina dello Sport dove ha effettuato le visite mediche che ha terminato intorno alle 11.30. Il giocatore si è poi recato in sede dove ha firmato il contratto che lo legherà ai granata. In serata è arrivata la conferma del presidente Urbano Cairo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo preso Laxalt e siamo convinti che ci sarà molto utile. Si tratta di un giocatore di 26 anni, ancora giovane, ma già esperto. Ci è sembrata un'opportunità da cogliere. Il mercato a volte consente questi colpi, noi siamo molto attenti e sempre pronti a intervenire".

Le cifre dell'affare

500mila euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Bava è riuscito ad abbassare le iniziali richieste di Boban, Maldini e Massara, che avrebbero voluto incassare tra i 13 e i 14 milioni, ma pagherà l’intero ingaggio del giocatore (1,7 milioni di euro). Al Torino Laxalt ritroverà Mazzarri con cui aveva già lavorato nell’estate del 2013 all’Inter, prima di essere ceduto in prestito al Bologna.

Diego Laxalt of Uruguay celebrates with teammate Sebastian Coates after scoring his team's second goal during the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Uruguay and Russia at Samara Arena on June 25, 2018Getty Images

Il riscatto di Diego

Cresciuto nel vivaio del Defensor Sporting, in Uruguay, nel 2013 Laxalt sbarca in Italia grazie all’Inter. In nerazzurro rimane poco: prima viene ceduto in prestito al Bologna poi, nella stagione successiva, all’Empoli. Poche presenze però sia in Emilia che in Toscana. Nel 2015 è stato acquistato dal Genoa e, sotto la guida di Gasp, si mette in luce come esterno di sinistra nel 3-4-3 rossoblù. Grazie alle buone prestazioni con il club ligure è diventato anche un pilastro della nazionale dell’Uruguay con cui ha giocato il Mondiale del 2018 in Russia e l’ultima Coppa America. Nella scorsa stagione si è trasferito al Milan ma la sua stagione in rossonero non è stata certo positiva, ora è pronto al riscatto con Mazzarri.