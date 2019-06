Lazaro è arrivato a Milano! L'Inter ha il suo nuovo terzino, costato 22 milioni

Lazaro c'è. Ora si aspetta solo la firma del giocatore in arrivo dall'Hertha Berlino, che dopo due stagioni lascia la Bundesliga per approdare in Serie A.

" Il ragazzo sicuramente è molto contento. È già arrivato, adesso è andato a riposarsi perché domani ha le visite mediche presto. [Federico Pastorello] "

L’austriaco costerà all'Inter 22 milioni più bonus e nella giornata di lunedì 1° luglio effettuerà le visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà in nerazzurro per i prossimi 5 anni.