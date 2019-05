Lazio-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Romulo; Correa, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi.

Squalificati: Lulic

Indisponibili: Radu, Milinkovic-Savic, Lukaku, Berisha, Durmisi

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Squalificati: –

Indisponibili: Toloi, Barrow

Statistiche Opta

L'Atalanta è imbattuta da tre partite di campionato contro la Lazio (1V, 2N): i nerazzurri non arrivano a quattro di fila senza sconfitta contro i biancocelesti dal 2001.

L'Atalanta ha vinto l'ultima trasferta giocata nel Lazio in Serie A (5-0 v Frosinone): gli orobici non trovano il successo per due esterne di fila in questa regione nel massimo campionato dal 1966.

In ciascuno degli ultimi tre campionati, Lazio e Atalanta hanno collezionato insieme più di 113 punti dopo 34 giornate; non era mai successo in precedenza in una singola stagione di Serie A - considerando 3 punti a vittoria - che laziali e bergamaschi ne avessero insieme così tanti.

La Lazio, sconfitta nell’ultima gara casalinga di Serie A contro il Chievo, non perde due incontri consecutivi tra le mura amiche nel corso dello stesso campionato da maggio 2015.

I 37 gol in trasferta dell’Atalanta in questo campionato sono già un record per i bergamaschi in una singola stagione di Serie A: nei cinque campionati europei in corso finora hanno fatto meglio solo Bayern Monaco (39 reti) e Hoffenheim (38).

Quattro delle ultime cinque reti della Lazio in Serie A sono state segnate nel corso della prima frazione di gioco, mentre 10 delle ultime 11 dell’Atalanta in trasferta sono arrivate nella ripresa.

È dalla 38ª del 2016/17 che l’Atalanta non si trovava, in solitaria, in quarta posizione al termine di una giornata di campionato in Serie A.

Solo Krzysztof Piatek (otto) ha segnato più reti dell’attaccante della Lazio Felipe Caicedo (sette) dall’inizio di febbraio nel massimo campionato italiano.

Joaquín Correa della Lazio non trova il gol da 45 tiri in Serie A: è la seconda striscia aperta più lunga di questo campionato di conclusioni consecutive senza reti, dietro solo a Radovanovic (46).

Solo Lionel Messi (15) ha segnato più gol di Duván Zapata (14) in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso. L’attaccante dell’Atalanta è una sola rete da Hans Jeppson (22 nel 1951/52), il secondo miglior marcatore per i bergamaschi in una singola stagione di Serie A.