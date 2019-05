Lazio-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Berisha, Lukaku

Squalificati: Radu

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Mattiello

Squalificati:

Statistiche Opta

La Lazio ha perso soltanto una delle ultime 17 sfide casalinghe (11V, 5N) in Serie A contro il Bologna (1-3 nel marzo 2012).

Le ultime due sfide all'Olimpico tra Lazio e Bologna in Serie A sono finite in parità; l'ultima volta che sono arrivati tre pareggi consecutivi tra le due squadre nel massimo campionato risale al marzo 1956 (tre).

La Lazio ha vinto 2-0 la gara d'andata a Bologna: è dalla stagione 2004/2005 che i biancocelesti non vincono entrambe le sfide stagionali in Serie A contro i rossoblù.

Da marzo, il Bologna è la squadra che ha segnato più gol (23) in questo campionato.

Nelle ultime sei giornate di campionato la Lazio ha alternato una sconfitta a una vittoria (successo nell’ultimo match contro il Cagliari).

La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito più reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Serie A (il 33%, 13 su 40): in entrambe le ultime due gare di campionato, i biancocelesti hanno subito gol in quell’intervallo temporale.

Il Bologna è la squadra che in questo campionato ha subito più gol (20) nei primi 30 minuti di gioco.

Il primo dei due gol segnati in Serie A con la Lazio da Lucas Leiva è arrivato proprio contro il Bologna, all’Olimpico, nel marzo 2018.

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, non ha trovato il gol nelle ultime sei presenze di campionato: è il suo digiuno più lungo da dicembre 2016 in campionato.

Il giocatore del Bologna, Riccardo Orsolini, ha partecipato a quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato (tre reti, un assist): tante partecipazioni quante nelle precedenti 10 gare di Serie A.