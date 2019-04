Lazio-Chievo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Lukaku (stagione finita), Berisha (10 giorni)

Squalificati: Lucas Leiva (1)

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Bani, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Vignato. Allenatore: Di Carlo

Indisponibili: Seculin (10 giorni), Schelotto (stagione finita)

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Lazio è imbattuta in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro il Chievo (3V, 2N).

Il Chievo ha pareggiato più trasferte contro la Lazio in Serie A (sette su 16), che contro ogni altra avversaria nella competizione.

Il Chievo è andato in gol in ciascuna delle ultime otto gare di Serie A contro la Lazio: nella sua storia ha registrato una serie migliore contro una singola avversaria solo contro la Sampdoria (nove).

Dopo una serie di tre partite con un solo punto guadagnato, la Lazio ha vinto l’incontro più recente, contro l’Udinese.

In casa la Lazio è imbattuta da cinque partite di campionato, con quattro vittorie e un pareggio: in tre di queste gare i biancocelesti hanno mantenuto la porta inviolata.

Nessuna squadra ha ottenuto meno vittorie del Chievo dopo 32 partite di campionato nella storia della Serie A (un successo).

Questo potrebbe essere il primo campionato di Serie A in cui il Chievo non vince nemmeno una partita in trasferta (per adesso 10 sconfitte e sei pareggi fuori casa).

La Lazio è la squadra che ha subito meno gol di testa in questo campionato (due).

Sergej Milinkovic-Savic in Serie A ha segnato tre gol in Serie A contro il Chievo (contro nessuna squadra ha siglato più reti), inclusa una delle sue tre doppiette nel massimo campionato.

La Lazio è la vittima preferita di Sergio Pellissier in Serie A: otto reti ai biancocelesti, inclusa una nel match d’andata.