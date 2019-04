Un primo tempo dominato dalla Lazio, che va a segno due volte nei primi 19 minuti grazie a una doppietta di un incontenibile Caicedo e chiude in inferiorità numerica per l'espulsione di Ramirez. Una ripresa con una Sampdoria capace di riaprire la partita con l'eterno Quagliarella e di sfiorare il clamoroso pareggio. Alla fine a Marassi, al termine di una partita dai due volti, vince la Lazio 2-1 e per la squadra di Simone Inzaghi si tratta di un successo pesantissimo che consente di tenere vivo il sogno Champions. Per capire le reali ambizioni della squadra di Inzaghi sarà determinante la sfida di domenica prossima all'Olimpico contro l'Atalanta.

La cronaca

Partenza bruciante della Lazio che al 3' passa in vantaggio: Colley perde una palla banale a metà campo, Caicedo gliela soffia e si invola verso Audero superandolo con un sinistro rasoterra. Lo stesso Colley esce al 16', al suo posto entra Tonelli che tre minuti dopo si fa anticipare da Caicedo su cross dalla destra di Romulo: colpo di testa a incrociare e pallone nell'angolino basso per la rete del 2-0. Sampdoria inesistente: l'unico a provarci è Ramirez con un sinistro su punizione respinto dall'ottimo Strakosha. Lo stesso Ramirez però, già ammonito, lascia i suoi in dieci facendosi espellere proprio al 45' per un pestone (forse involontario) ai danni di Leiva: decisione molto severa di Maresca, si va all'intervallo con i blucerchiati sotto di due reti e con un uomo in meno.

L'esultanza di Felipe Caicedo, Sampdoria-Lazio, Getty ImagesGetty Images

Ripresa apparentemente senza storia. La Lazio abbassa i ritmi ma appena accelera fa malissimo. Al 54' Romulo, servito da Caicedo, spara con il destro e colpisce il palo ad Audero ormai battuto. Al 57', però, la partita si riapre improvvisamente: Ekdal in profondità, Acerbi interviene male di testa e il pallone si impenna, Quagliarella sbuca alle spalle di tutti e batte Strakosha con un potente sinistro sotto la traversa. Ora la Samp ci crede e al 61' Murri va a un passo dal 2-2 con un gran sinistro dal limite: palo pieno, pallone che rimbalza sulla schiena di Strakosha e finisce sul fondo. Non c'è un attimo di tregua. Al 75' punizione dal limite per la Lazio: tocco di Cataldi per Immobile, destro terrificante e traversa piena con pallone che rimbalza sulla linea. Capovolgimento di fronte e Defrel, tutto solo davanti a Strakosha, manda incredibilmente a lato. Assalto finale della Sampdoria, ma la Lazio tiene e porta a casa 3 punti pesantissimi. La squadra di Giampaolo dice invece definitivamente addio al sogno Europa League.

Fabio Quagliarella, Sampdoria-Lazio, LaPresseLaPresse

La statistica

150 - Grazie alla rete dell'1-2 contro la Lazio, Fabio Quagliarella ha toccato quota 150 gol in Serie A, la 23esima stagionale. Tra i giocatori in attività, il bomber della Sampdoria è il più prolifico. Stagione memorabile per lui.

Il migliore

Felipe CAICEDO - Devastante. Sblocca il risultato con una fantastica progressione partendo dalla propria metà campo, raddoppia con una perfetta incornata a incrociare nell'angolino basso. Sfiora anche la tripletta con un sinistro miracolosamente deviato in corner da Tonelli. Prima doppietta in Italia e 4 gol nelle ultime 4 gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia. Momento d'oro.

Il peggiore

Omar COLLEY - In campo poco più di un quarto d'ora, fa in tempo a indirizzare la partita con un errore marchiano che spiana la strada a Caicedo. Determinante in senso negativo.

Il tabellino

Sampdoria-Lazio 1-2

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala (82' Gabbiadini), Ferrari, Colley (16' Tonelli), Murru; Praet, Ekdal, Linetty (46' Jankto); Ramirez; Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo (68' Marusic), Parolo, Leiva, Cataldi (78' Badelj), Lulic; Correa, Caicedo (64' Immobile). All.: Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Reti: 3', 19' Caicedo (L), 57' Quagliarella (S).

Note - Recupero 2'+4'. Ammoniti Ferrari, Tonelli, Murru (S), Acerbi, Wallace, Lulic (L). Espulso Ramirez (S) al 45'.

